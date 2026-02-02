Làm rõ trách nhiệm 2 Bí thư xã ở Lâm Đồng để lộ thông tin người tố cáo

Ngày 2/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Thanh tra tỉnh làm rõ trách nhiệm ông Nguyễn Thế Học và ông Trần Đức Công về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo.

Trụ sở UBND huyện Di Linh cũ.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 10/4/2021, một người dân có đơn tố cáo ông Trịnh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng (cũ) có hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ. Ngày 3/8/2021, UBND huyện Di Linh ban hành Thông báo số 236/TB-UBND, do ông Nguyễn Thế Học, khi đó là Phó chủ tịch UBND huyện Di Linh ký về việc không thụ lý giải quyết tố cáo.

Thông báo này thể hiện rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo nhưng được gửi cho nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Ngày 8/5/2025, người tố cáo có đơn tố cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ). Ngày 1/8/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và giao Thanh tra tỉnh xác minh.

Kết quả xác minh xác định: Thông báo số 236/TB-UBND ngày 3/8/2021 của UBND huyện Di Linh do ông Nguyễn Thế Học ký đã để lộ bí mật thông tin của người tố cáo.

Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Thế Học, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Di Linh, nay là Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp trong việc ký ban hành. Ông Trần Đức Công, Nguyên Chủ tịch UBND huyện Di Linh, nay là Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh chịu trách nhiệm liên đới của người đứng đầu trong việc để xảy ra vi phạm.

Ngoài ra, Văn phòng HĐND và UBND, Ban Tiếp công dân huyện Di Linh và các cá nhân có liên quan cũng phải chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất ban hành văn bản có nội dung vi phạm.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thế Học, Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp và ông Trần Đức Công, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh theo quy định.