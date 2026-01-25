Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện người đàn ông tử vong trong rừng tràm, để lại thư tuyệt mệnh

  • Chủ nhật, 25/1/2026 11:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 25/1, cơ quan chức năng xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận vụ việc một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực rừng tràm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy lá thư tuyệt mệnh, nguyên nhân ban đầu được xác định do nạn nhân trầm cảm vì bệnh tật và nợ nần.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h20 sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể anh N.V.T (32 tuổi, trú thôn 5, xã Liên Hương, thuộc địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), trong tư thế treo cổ trên cây keo lá tràm tại khu vực thôn 1 Bình Thạnh.

tuyet menh anh 1

Hiện trường vụ việc.

Tiếp nhận tin báo lúc 8h, Công an xã Liên Hương đã nhanh chóng cử lực lượng bảo vệ hiện trường và làm việc với các bên liên quan. Ghi nhận tại chỗ, xe máy của nạn nhân được dựng cách vị trí tử vong khoảng 60 mét.

Qua kiểm tra tư trang, lực lượng chức năng tìm thấy trong túi quần bên phải của anh T. một lá thư tuyệt mệnh. Đại diện gia đình xác nhận đây là nét chữ của nạn nhân, đồng thời cho biết anh T. thời gian qua có biểu hiện trầm cảm do áp lực về bệnh tật và các khoản nợ.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, nạn nhân rời nhà lúc hơn 6h sáng sau khi phụ mẹ vợ dọn hàng. Đáng chú ý, anh T. đã điện thoại rủ một người bạn ra khu vực mộ của gia đình để nói chuyện. Tuy nhiên, khi người bạn này đến nơi hẹn thì sự việc đã rồi.

Hiện gia đình đã làm đơn cam kết, xác định rõ nguyên nhân tử vong là do tự tử và đề nghị không tiến hành khám nghiệm tử thi để lo hậu sự.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

tuyệt mệnh Lâm Đồng tử vong rừng tràm nợ nần bệnh tật

