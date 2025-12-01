Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Làm rõ clip cha xích chân con trong căn phòng bẩn thỉu ở Đắk Lắk

  • Thứ hai, 1/12/2025 14:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đoạn clip ghi lại vụ việc cha xích con gái ở Đắk Lắk trong căn phòng bẩn thỉu được đăng tải trên mạng xã hội, gây bức xúc cộng đồng mạng.

Sáng 1/12, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã nắm thông tin đăng tải trên mạng xã hội về vụ việc cha xích chân con trong căn phòng bẩn thỉu.

Cha xích con trong phòng. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Y Ngơn Niê, ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã khẩn trương xác minh vụ việc.

"Mẹ của hai cháu đã mất, hai cháu ở với cha. Cơ quan chức năng sẽ làm việc với người đàn ông và gia đình bên ngoại để làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, nếu người cha không đủ khả năng nuôi con thì sẽ giao cho gia đình bên ngoại", ông Y Ngơn Niê thông tin.

Trước đó, khuya 30/11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy một cháu gái khoảng 9 tuổi bị xích trong căn phòng đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu.

Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến bức xúc trước hành động của người cha và đề nghị cơ quan chức năng giải cứu hai cháu nhỏ.

Trước đó, vào ngày 19/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé gái lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm (Hà Tĩnh) với nhiều vết bầm tím, rách da đầu, chân sưng to do cha dượng là Nguyễn Văn Nam bạo hành.

Theo cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, sáng 19/10, giáo viên chủ nhiệm báo tin học sinh H.T.N.L. bị đau, không thể đến lớp. Khi đến trạm y tế kiểm tra, cô Hồng bàng hoàng phát hiện học sinh bị thương nặng, phải khâu 5-6 mũi ở đầu, toàn thân đau đớn, không thể tự đi lại.

Bé gái H.T.N.L kể lại, tối 18/10, em bị cha dượng đánh, cửa nhà bị khóa nên không thể chạy ra ngoài cầu cứu.

Được biết, nạn nhân là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê Sơn La). Sau khi chị Bình về sống cùng ông Nam, cả hai có thêm hai con chung và hiện cư trú tại thôn Thành Phúc, xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh).

Sau đó, Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra hành vi bạo hành con gái riêng của vợ.

Hoàn cảnh của bé gái 13 tuổi bị bà nội và hai người đàn ông đánh đập

UBND phường Linh Sơn cho biết, bé P.A (nạn nhân vụ bạo hành) có hoàn cảnh rất éo le. Bố mẹ đã li hôn, P.A và D.A (là chị em sinh đôi) sống cùng bà nội và chồng thứ hai của bà.

06:23 21/11/2025

Tình tiết mới vụ bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành dã man

Chỉ chưa đầy một năm, Nguyễn Văn Nam, gã cha dượng thú ác, đã hai lần đánh đập tàn nhẫn bé gái mới học lớp 5 ở Hà Tĩnh.

18:57 20/10/2025

Công an Hà Nội xác minh clip bé trai bị bạo hành giữa phố

Đoạn clip quay lại cảnh người đàn ông dùng chân đá vào đầu và mặt bé trai ngay trước khu vực cây xăng Lương Yên (Hà Nội) khiến nhiều người bức xúc.

06:24 20/10/2025

