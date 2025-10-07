Thợ Trung Quốc vượt mặt Apple

Một thợ sửa iPhone đã hồi sinh chiếc iPhone Air bị khóa cứng sau lần nâng cấp bộ nhớ thất bại, đồng thời vượt qua rào cản Apple để tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ lên 512 GB.

Thợ sửa iPhone Trung Quốc nâng gấp đôi bộ nhớ iPhone Air. Ảnh: DirectorFeng/YouTube.

Chủ kênh YouTube DirectorFeng, sau một lần thất bại và làm hỏng chiếc iPhone Air, cuối cùng đã thành công "hồi sinh" thiết bị. Anh đã nâng cấp dung lượng bộ nhớ từ 256 GB lên 512 GB, gấp đôi ban đầu.

Apple đưa ra rào cản cho những người quyết định tự nâng cấp bộ nhớ cho iPhone Air bằng phương pháp hàn. Cụ thể, sau khi thay chip bộ nhớ, thiết bị sẽ không nhận biết được khi người dùng cài đặt hệ điều hành iOS.

Tuy nhiên, DirectorFeng đã chứng minh rằng việc vượt qua rào cản kiểm soát phần cứng của Apple là hoàn toàn có thể thực hiện, đồng thời hé lộ cách Apple kiểm soát phần cứng trên các thiết bị mới nhất.

Cộng đồng thợ độ điện thoại tại Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng với khả năng nâng cấp bộ nhớ cho các sản phẩm của Apple với chi phí rẻ hơn đáng kể so với mua bản cao. Để ngăn chặn tình trạng này, Apple đã áp dụng một phương pháp hàn chip mới siêu chính xác trên chiếc iPhone Air mới ra mắt.

Cách đây hơn 1 tuần, DoctorFeng đã thất bại và biến chiếc iPhone Air thành "cục gạch". Ảnh: DoctorFeng/YouTube.

YouTuber DirectorFeng đã quyết định thử thách giới hạn kiểm soát phần cứng mới này. Trong nỗ lực đầu tiên, anh đã cố gắng thay thế chip nhớ 256 GB gốc bằng các mô-đun chip nhớ cũ hơn.

Kết quả đúng như dự đoán: hệ điều hành iOS đã không thể nhận diện được phần cứng không tương thích. Chiếc điện thoại ngay lập tức bị khóa cứng, biến thành một "cục gạch" đúng nghĩa.

Tuy nhiên, không bỏ cuộc, DirectorFeng đã tìm ra được chìa khóa của vấn đề. Quá trình tháo rời chiếc iPhone Air đã giúp anh xác định chi tiết quan trọng: chip nhớ 256 GB gốc của máy là của Toshiba.

Trong video mới nhất, anh xác nhận đã sử dụng thành công chip nhớ Toshiba biến thể mang tên “S6E”. Chip S6E này là phiên bản mới hơn và tiên tiến hơn so với biến thể “S5E” đang được trang bị trên các dòng iPhone 15 và iPhone 16.

Có khả năng các mô-đun 256 GB, 512 GB và 1 TB cũ hơn được dùng trong nỗ lực độ trước đó là phiên bản S5E và đã không được hệ điều hành iOS trên iPhone Air nhận dạng.

Bí quyết là tìm đúng phiên bản chip nhớ được Apple quy định trên chiếc iPhone. Ảnh: DoctorFeng/YouTube.

Nhà sáng tạo nội dung này cũng chỉ ra thêm: chiếc iPhone 17 cơ bản với bộ nhớ 256 GB hiện vẫn đang sử dụng chip S5E cũ hơn. Như vậy, nhiều khả năng mô-đun flash được dùng để nâng cấp phải thuộc về dòng chip tương thích nếu không muốn thiết bị bị vô hiệu hóa.

Thành công của DirectorFeng cho thấy Apple dường như không khóa hoàn toàn việc nâng cấp bộ nhớ, mà chỉ tạo ra một rào cản về khả năng tương thích. Hệ thống sẽ chỉ chấp nhận một thế hệ chip NAND flash cụ thể, khiến cho việc tìm kiếm linh kiện thay thế trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Video cũng tiết lộ mô-đun NAND Toshiba K848 có kích thước vật lý lý tưởng để thực hiện nâng cấp này, vì không cần phải điều chỉnh bổ sung, chẳng hạn như thay đổi các điện trở trong lớp.

Cuối cùng, YouTuber đã hồi sinh thành công chiếc iPhone Air, đồng thời tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ ban đầu. Anh cho biết sẽ cố gắng nâng cấp bộ nhớ trên bo mạch lên 1 TB khi tìm được chip nhớ tương ứng.