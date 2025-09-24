Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công nghệ Internet

Lâm Chấn Huy, Phạm Trưởng diễn mừng sinh nhật web cờ bạc

  • Thứ tư, 24/9/2025 08:00 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Hàng loạt nghệ sĩ bị phát hiện tham gia biểu diễn trong các chương trình có sự hiện diện của nền tảng cá cược phi pháp.

Lâm Chân Huy hát ở sự kiện của web cờ bạc **win.

Những ngày gần đây, vụ việc liên quan đến video ca nhạc Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm nhiều ca sĩ nổi tiếng nhận được sự quan tâm, gây phẫn nộ. Việc những nghệ sĩ nổi tiếng, hoạt động lâu năm để logo nhà cái phi pháp trên sản phẩm của mình khiến người hâm mộ thất vọng.

Từ đây, những trường hợp tương tự cũng bị phát hiện. MV Anh em trước sau như một không phải lần đầu các thành viên Ngũ Hổ Tướng tham gia chương trình có thương hiệu cá cược phi pháp. Cụ thể, Lâm Chấn Huy, ca sĩ thuộc nhóm nói trên, từng diễn tại chương trình sinh nhật của web cá độ **win tại TP.HCM cách đây không lâu.

Chương trình diễn ra vào ngày 18/8, tại một trung tâm hội nghị lớn ở phường Hiệp Bình. Video người này tham gia biểu diễn vẫn còn trên các trang Facebook của nền tảng cờ bạc phi pháp. Ngoài Lâm Chấn Huy, rapper Blacka, ca sĩ Phạm Trưởng cũng có mặt, biểu diễn tại sự kiện của **win.

Khi tìm kiếm tên của trang trên các công cụ tìm kiếm, kết quả trả về là những đường dẫn về trang cá độ trực tuyến, cờ bạc.

“Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như Lâm Chấn Huy, Phạm Trưởng và rapper Blacka, mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, khuấy động không khí và thắp lên cảm xúc thăng hoa cho tất cả khách mời”, trang cá độ giới thiệu ở video tổng kết sự kiện trên Facebook.

Ung Hoang Phuc MV anh 1Ung Hoang Phuc MV anh 2

Lâm Chấn Huy, Blacka ở sự kiện ngày 18/8 của web cá độ.

Tương tự, Khánh Phương, Hồ Quang Hiếu, Châu Khải Phong cũng xuất hiện trong chương trình ăn mừng sinh nhật của website cá độ M*** từ tháng 6. Đáng nói, những trang này hoạt động như một mạng lưới, dưới trướng web “mẹ” O****. Ngoài những thương hiệu nói trên, chúng còn liên tục mở ra những trang tương tự như F***, Q***,****9 với cùng hình thức.

Khi tra cứu tên những thương hiệu này trên cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, chúng được sử dụng cho nhiều công ty. Các thực thể này được đăng ký cho nhiều loại hình hoạt động như giải trí, xây dựng, tổ chức sự kiện. Trong đó, một người đứng tên cho hàng loạt tổ chức tương tự nhau, tên giống với web cá độ.

Một sự kiện ca nhạc lớn ở Đà Lạt hồi đầu năm bị phát hiện dùng logo, tên gọi gần như tương tự nhà cái V****. Ban tổ chức khẳng định mình không liên quan đến nền tảng cá độ, chỉ là trùng tên. Tuy nhiên sau đó, hàng loạt nghệ sĩ thông báo không xuất hiện ở show ca nhạc này, đơn vị tổ chức cũng hủy chương trình.

Xa hơn, logo của nhà cái cũng âm thầm xuất hiện trong các hoạt động của nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Bài đăng Jack tham quan, giao lưu với câu lạc bộ Aston Villa hay Ưng Hoàng Phúc xem giải đua xe MotoGP lại đầy rẫy biểu tượng nhà cái B** trong khung hình.

Tương tự, hồi giữa năm 2022, loạt nghệ sĩ như Trang Pháp, Mlee, Thùy Anh, Băng Di sang Hàn Quốc xem trận giao hữu của Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, logo của website cờ bạc F**88 liên tục xuất hiện trong các bài đăng của những người này. Sau khi Tri Thức - Znews phản ánh sự việc, những nghệ sĩ nói trên âm thầm gỡ bài.

Các tác giả sách cần phải chấp nhận sự vươn lên của AI, sử dụng chúng như một "siêu trợ lý" thay vì chối bỏ trào lưu. Chia sẻ với Tri thức - Znews, nhiều cây viết cho rằng người làm sách vẫn có thể đứng vững trong thời đại AI nếu biết cách tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.

Một bản sao thuật toán sẽ được bảo mật và tái huấn luyện bởi các công ty Mỹ. Bytedance và Trung Quốc sẽ không còn quyền kiểm soát hoàn toàn như trước.

Hà Mi

Ưng Hoàng Phúc MV Blacka Lâm Chấn Huy Phạm Trưởng Ngũ Hổ Tướng Cá độ Ưng Hoàng Phúc

