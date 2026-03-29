Lãi vay mua ôtô 'nhảy vọt'

Sau khi lãi suất cho vay mua nhà tăng trên diện rộng, đến nay, lãi suất vay mua ôtô cũng đang tăng nhanh tại nhiều ngân hàng. Lãi suất thả nổi hiện đã gần chạm mốc 14%/năm.

Lãi suất cho vay mua ôtô đã tăng trên dưới 1% so với cuối năm ngoái. Ảnh: Phương Lâm.

Cuối năm 2025, mức lãi suất ưu đãi trong giai đoạn đầu các ngân hàng áp dụng với khoản vay mua ôtô vẫn dao động quanh 6-8,5%/năm. Tuy nhiên, đến nay, nhiều ngân hàng đã đẩy mức lãi suất ưu đãi trong giai đoạn đầu này lên 7-9%/năm.

Hiện tại, rất hiếm ngân hàng chấp nhận áp dụng mức lãi suất 6% với các khoản vay mua xe mới.

Lãi vay mua ôtô tăng vọt

Theo khảo sát, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, Agribank, VietinBank và Vietcombank hiện niêm yết lãi suất giai đoạn đầu cho các khoản vay mua ôtô phổ biến ở mức 7-8,4%/năm. Cụ thể, Agribank niêm yết từ 7,8%/năm; BIDV là 7,3%/năm; VietinBank là 7,7%/năm và Vietcombank áp dụng từ 8,4%/năm, hầu hết thời gian ưu đãi lãi suất này chỉ kéo dài tối đa 12 tháng.

Sau 12 tháng, lãi suất sẽ áp dụng hình thức thả nổi, bằng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng cộng biên độ.

Với nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, mức lãi suất ưu đãi trong giai đoạn đầu của các khoản vay mua ôtô hiện cũng phổ biến trên 7%/năm, cá biệt có trường hợp đưa ra tới 10-11%/năm.

Hiện một số ngân hàng tư nhân đang triển khai mức lãi vay mua ôtô cạnh tranh có thể kể đến VIB áp dụng từ 7,5%/năm trong 6 tháng đầu và 8,3%/năm cho gói 12 tháng, với hạn mức vay lên tới 85% giá trị xe.

Tương tự, TPBank áp dụng mức lãi 8%/năm cố định 6 tháng và 9,5%/năm cố định trong 12 tháng, sau đó thả nổi theo lãi suất cơ sở cộng biên độ 3,6%.

SHB và PGBank cùng đưa ra mức lãi suất 7,5%/năm cố định trong 6 tháng đầu. Trong khi một số ngân hàng khác như MB áp dụng lãi suất cho vay mua ôtô lên tới 9,5%/năm; Eximbank áp dụng mức 9,25%/năm, còn MSB đưa ra mức lãi từ 11%/năm...

Với nhóm ngân hàng 100% vốn nước ngoài, hiện lãi suất vay mua ôtô dao động trong khoảng 7,6-9,8%/năm.

Trong đó, Woori Bank áp dụng lãi suất từ 8,4%/năm cho năm đầu hoặc 9,6%/năm nếu cố định 2 năm. Shinhan Bank triển khai gói vay từ 9%/năm trong năm đầu và 9,5%/năm cho kỳ cố định 2 năm, cho phép vay tới 80% giá trị xe, thời hạn tối đa 8 năm.

Hay Hong Leong Bank đang có gói vay mua ôtô giá trị trên 300 triệu đồng, áp dụng lãi suất ưu đãi năm đầu 7,6%/năm; gói ưu đãi 2 năm lãi suất là 8,6%/năm. Hết ưu đãi, lãi suất thả nổi sẽ cộng thêm biên độ 0,99%/năm trong năm tiếp theo và từ năm thứ 4 trở đi biên độ sẽ cộng thêm 1,69%/năm.

Trong khi đó, UOB đưa ra mức lãi suất ưu đãi từ 5,1%/năm. Tuy nhiên, sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi được tính trên nền lãi suất cơ sở lên tới 13,2%/năm cộng thêm biên độ.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, phần lớn các khoản vay mua ôtô đều có giai đoạn ưu đãi ngắn, sau đó chuyển sang lãi suất thả nổi. Khi chi phí vốn đầu vào tăng, lãi suất cho vay sẽ điều chỉnh theo, tạo ra hiệu ứng “độ trễ” - nơi người vay chỉ thực sự cảm nhận áp lực sau khi ưu đãi kết thúc.

Chính tại thời điểm này, nhiều hộ gia đình đối mặt với mức chi trả tăng đột ngột, trong khi kế hoạch tài chính ban đầu chưa tính hết biến động.

Áp lực lãi suất thả nổi

Không chỉ lãi suất giai đoạn đầu nhích tăng, nhiều người có các khoản vay mua ôtô cũng cho biết lãi suất thả nổi của các khoản vay này cũng đang có xu hướng đi lên.

Anh Hoàng Nghĩa (32 tuổi, phường An Khánh) cho biết cuối năm 2022, gia đình anh vay khoảng 600 triệu đồng từ ngân hàng để mua ôtô, kỳ hạn vay kéo dài 84 tháng. Khi đó, anh lựa chọn gói lãi suất ưu đãi 9,59%/năm, cố định trong 3 năm đầu. Gia đình đã chủ động trả trước 100 triệu đồng, đưa dư nợ về 500 triệu.

Trong thời gian ưu đãi lãi suất, mỗi tháng gia đình anh phải chi trả 9-11,9 triệu đồng, bao gồm cả gốc (khoảng 7 triệu đồng) và lãi. Đến đầu năm 2026, khi hết thời gian ưu đãi, dư nợ còn khoảng 240 triệu đồng.

Trước khi nhận thông báo lãi suất thả nổi chính thức từ ngân hàng, gia đình anh đã tính toán chi phí trả gốc và lãi còn lại vào khoảng 8 triệu đồng/tháng.

"Thế nhưng với lãi suất thả nổi lên tới 12,99%/năm, đến kỳ thanh toán đầu tiên, tôi bất ngờ khi số tiền phải trả vẫn ở mức 10 triệu đồng, các tháng sau đó vẫn dao động 9-10 triệu, gần bằng lúc còn ưu đãi lãi suất dù dư nợ đã giảm đáng kể", anh Nghĩa nói.

Thậm chí, cách đây một tuần, anh Nghĩa cho biết lãi suất thả nổi đã tiếp tục tăng từ 12,99% lên 13,69%/năm. Để tránh rủi ro nếu lãi suất tiếp tục tăng, gia đình anh đang cân nhắc tất toán khoản vay.

Trong khi đó, gia đình chị Kim Thoa (29 tuổi, phường Bình Thạnh) đang dự tính vay mua ôtô trị giá hơn 700 triệu đồng, với phương án trả trước 50%, vay 50%.

Chị Thoa chia sẻ với phương án thứ nhất, chị được nhận ưu đãi 6% giá trị xe, đổi lại lãi suất vay cố định 8,9% trong 2 năm đầu, từ năm thứ 3 chuyển sang thả nổi. Phương án thứ hai không có ưu đãi ban đầu, nhưng lãi suất cố định 7% trong 3 năm, sau đó mới thả nổi.

Dù mức ưu đãi 6% giúp giảm chi phí ban đầu, trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng, cùng lo ngại khả năng lãi suất thả nổi tăng lên 14-15%/năm, chị Thoa đang ưu tiên phương án cố định lãi suất 3 năm để kiểm soát rủi ro chi phí vay tốt hơn.

Lãi suất cho vay mua ôtô đang tăng so với cuối năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, lãi suất vay mua ôtô hiện đã nhích lên so với giai đoạn trước. Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ việc lãi suất huy động tăng trở lại nhằm củng cố thanh khoản hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, khác với các chu kỳ thắt chặt mạnh trong quá khứ, lần tăng này mang tính điều tiết kỹ thuật, phản ánh nỗ lực giữ cân bằng giữa ổn định tài chính và hỗ trợ tăng trưởng.

"Dư địa để lãi suất tăng thêm vẫn còn, nhưng khả năng xuất hiện một làn sóng tăng mạnh là không cao. Lãi suất không còn rẻ, nhưng vẫn trong vùng kiểm soát”, ông Huy cho hay.

Trong bối cảnh này, vị chuyên gia cho rằng với người có nhu cầu vay thực, thị trường hiện tại vẫn mở ra một khoảng thời gian thuận lợi để ra quyết định. Lãi suất chưa đạt đỉnh, các gói tín dụng vẫn cạnh tranh, và điều kiện vay chưa bị siết chặt. Tuy nhiên, trong lúc lãi suất có xu hướng tăng, việc trì hoãn có thể khiến chi phí vốn tăng thêm, trong khi khả năng quay lại mặt bằng lãi suất thấp như giai đoạn trước là khó xảy ra trong ngắn hạn.

Đối với những người đang muốn vay ngân hàng mua xe cần ưu tiên các gói cố định lãi suất ít nhất trong 12-24 tháng, lựa chọn khoản vay có biên độ thấp để giảm biến động về sau, và đảm bảo nghĩa vụ trả nợ không vượt ngưỡng an toàn của thu nhập.

Bên cạnh đó, ông Huy cũng lưu ý thị trường đang có sự gia tăng của các gói tín dụng xanh trong hệ thống ngân hàng. Đây không chỉ là sản phẩm tài chính, mà là công cụ định hướng hành vi tiêu dùng. Người mua xe điện hoặc xe hybrid đang có cơ hội tiếp cận lãi suất ưu đãi tốt hơn và điều kiện vay linh hoạt hơn.