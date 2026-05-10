Lãi vay mua nhà ngân hàng nào rẻ nhất?

Mặt bằng lãi suất vay mua nhà tăng mạnh khiến nhiều người dù vẫn có nhu cầu nhưng phải cân nhắc kỹ dòng tiền, khả năng trả nợ trước khi quyết định xuống tiền.

Khảo sát tại nhiều ngân hàng thương mại cho thấy, lãi suất vay mua nhà tại các ngân hàng thương mại cố định phổ biến trong khoảng từ 8% đến 10%/năm. Mức cao nhất khi thả nổi vẫn là 14-15%.

Trong đó, nhóm ngân hàng nước ngoài có chính sách khá hấp dẫn. Lãi suất cho vay tại UOB là từ 6,24% tới 8%, tại Hong Leong Bank là từ 6,5% tới 8,2%. Woori Bank có mặt bằng cao hơn khi lãi suất dao động từ 9,7% tới 11,8%.

Tại nhóm Big 4, Agribank có lãi suất thấp nhất, từ 8% tới 9,8%. Tuy nhiên, Vietcombank gây chú ý hơn khi ngày 22/4, website của nhà băng này đăng tải bài viết giới thiệu “nhiều chương trình cho vay ưu đãi mua, xây sửa nhà với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 3,99%/năm, thời gian vay lên đến 30 năm”.

Vietcombank đưa ra nhiều mức lãi suất cố định theo các kỳ hạn từ ngắn đến dài (6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 60 tháng) để khách hàng lựa chọn.

Đầu tháng 5, lãi vay mua nhà vẫn ở cao, nhà đầu tư nên thận trọng. Ảnh: Minh Đức.

3,99%/năm cũng là mức lãi suất mà Techcombank áp dụng cho khách hàng chọn vay mua nhà ở đã có Giấy chứng nhận tại Techcombank. Kỳ cố định lãi suất lên đến 24 tháng. Mức lãi suất thả nổi không được công bố.

Lãi suất cho vay mua nhà chưa giảm nên thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng. Trong báo cáo mới đây, One Mount Group đánh giá thị trường nhà đất Hà Nội giảm tốc rõ rệt sau giai đoạn tăng trưởng nóng.

Theo One Mount Group, lượng giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 11.100 sản phẩm, gồm cả nhà đất thổ cư và chung cư, giảm tới 50% so với quý trước và 12% cùng kỳ năm ngoái. Riêng loại hình chung cư có khoảng 4.000 giao dịch chuyển nhượng, sụt 60% theo quý và 26% theo năm.

Lãi vay cao, người mua nhà thận trọng hơn

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó tổng giám đốc PropertyGuru Vietnam - cho rằng lãi suất là một trong những yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản, bên cạnh khung pháp lý và tâm lý của người mua.

Ông Quốc Anh cho biết theo khảo sát của PropertyGuru Vietnam, khoảng 60-70% người tham gia giao dịch bất động sản sử dụng đòn bẩy tài chính. Nếu như năm trước mặt bằng lãi suất chỉ khoảng 5-6%, thì nay đã tăng gần gấp đôi.

"Trong bối cảnh đó, những người mua nhà chưa đủ nguồn tiền và phải sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Việc tính toán của người mua trước hết liên quan đến khả năng trả nợ. Khi lãi suất có thể lên tới 14-15%, thậm chí cao hơn, người vay cần xem xét liệu mình có thể đảm bảo nghĩa vụ trả nợ trong thời gian tới hay không", ông Quốc Anh nói.

Cũng theo số liệu của PropertyGuru Vietnam, nếu lấy Tết Nguyên đán làm mốc so sánh thì tuần đầu sau Tết năm nay, lượng người quan tâm đến bất động sản tăng khoảng 200% so với năm ngoái, trong khi năm ngoái con số này là 151%.

"Những con số này cho thấy lượng người quan tâm đến thị trường bất động sản sau Tết năm nay vẫn tăng và thậm chí có phần tốt hơn so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, khi xem xét sâu hơn các dữ liệu liên quan đến lượng người liên hệ trực tiếp với môi giới, con số này lại có xu hướng thấp hơn", ông Quốc Anh nhận định.

Theo ông Quốc Anh, điều này phản ánh thực tế rằng, nhu cầu vẫn tồn tại nhưng người mua đã phải cân nhắc kỹ hơn, đặc biệt trước các yếu tố như mặt bằng giá và lãi suất vay mua nhà.

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, các ngân hàng nước ngoài hiện vẫn duy trì lãi suất ưu đãi trong thời gian đầu để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, người vay cần chú ý đến lãi suất thả nổi sau thời gian ưu đãi. Khi thị trường tín dụng thắt chặt và chi phí vốn tăng, lãi suất thả nổi có thể tăng mạnh, ảnh hưởng tới khả năng trả nợ và kế hoạch tài chính.

Theo ông Hiếu, người mua nhà cần lựa chọn sản phẩm vay phù hợp. Việc lựa chọn kỳ hạn cố định trong thời gian dài giúp giảm rủi ro lãi suất tăng đột ngột. Người vay cũng nên cân nhắc ngân hàng nước ngoài với ưu đãi ban đầu thấp nhưng cần đọc kỹ điều kiện chuyển sang lãi suất thả nổi để tránh bất ngờ tài chính.

TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cũng nhận định, lãi suất vay mua nhà tăng sẽ tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân. Những người có thu nhập trung bình hoặc mới lập gia đình thường phải vay ngân hàng với tỷ lệ cao, do đó rất nhạy cảm với biến động lãi suất.

Vì thế, khi lãi suất vay mua nhà tăng, người mua cần thận trọng hơn trong việc lựa chọn thời điểm và quy mô khoản vay.

“Người vay cần xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, tính toán khả năng trả nợ trong nhiều kịch bản khác nhau, đặc biệt là khi lãi suất tăng lên mức cao hơn”, ông khuyến nghị.