Lãi vay đang giảm, có nên mua nhà lúc này?

Lãi suất hạ nhiệt mở ra cơ hội tiếp cận nhà đất, nhưng cũng kéo theo rủi ro giá tăng theo thanh khoản. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng và tính toán dài hạn.

Khi lãi suất giảm, sức mua và thanh khoản tăng có thể kéo giá bất động sản đi lên. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ tại talkshow "Bất động sản 2026: Giải mã Vùng xanh cơ hội" do Báo Người Lao Động tổ chức mới đây, chuyên gia tài chính Huỳnh Trung Minh cho biết sau giai đoạn tăng "nóng" trong những tháng đầu năm, mặt bằng lãi suất hiện đã dần hạ nhiệt theo định hướng điều hành của cơ quan quản lý.

Theo ông, đây là tín hiệu tích cực cho cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà khi chi phí vốn trở nên dễ chịu hơn, qua đó mở ra cơ hội tiếp cận tài sản.

Cẩn trọng với "bẫy" lãi suất

Thực tế, ông Tạ Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Việt Á Real - cho biết sau một thời gian giữ tiền mặt để chờ đợi, nhiều nhà đầu tư đang "nóng lòng" quay lại thị trường, bởi nguyên tắc đầu tư không cho phép nắm giữ tiền mặt quá lâu.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Lê Hải Đăng, Phó giám đốc Chiến lược và Đối ngoại Công ty Bất động sản Smartland cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng với "bẫy" lãi suất trong bối cảnh lãi vay giảm.

Theo ông, giai đoạn lãi suất cao trước đó giúp giảm tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội), khiến quyết định đầu tư trở nên rõ ràng và ít mang tính chạy đua. Vì vậy, thị trường mang tính sàng lọc mạnh, không chỉ với chủ đầu tư và dự án mà còn với chính nhà đầu tư.

Ở chiều ngược lại, khi lãi suất hạ, sức mua và thanh khoản có xu hướng tăng, kéo theo nguy cơ giá bất động sản đi lên. Khi đó, chi phí đầu vào của nhà đầu tư cũng cao hơn, đặt ra bài toán hiệu quả thực tế. Do đó, ông nhấn mạnh nhà đầu tư cần đảm bảo an toàn dòng tiền khi đưa ra quyết định, đồng thời cân nhắc kỹ hiệu quả đầu tư dài hạn thay vì chỉ chạy theo biến động lãi suất.

Đồng quan điểm, ông Huỳnh Trung Minh nhấn mạnh dù lãi suất đang giảm, cả người mua lẫn nhà đầu tư vẫn cần nhìn dài hạn và thận trọng với các điều kiện đầu tư. Theo đó, yếu tố then chốt để mua bất động sản bao gồm uy tín chủ đầu tư, tiến độ bàn giao, tính pháp lý và khả năng duy trì tài chính trong suốt chu kỳ thị trường.

"Người mua cần chuẩn bị năng lực tài chính đủ để 'chịu đựng' qua các giai đoạn biến động, kể cả là chu kỳ tăng trưởng hay đóng băng", ông Minh nói.

Các chuyên gia chia sẻ tại talkshow "Bất động sản 2026: Giải mã Vùng xanh cơ hội". Ảnh: BTC.

Là người làm việc trực tiếp với nhiều nhà đầu tư, ông Tạ Trung Kiên cho biết sau những bài học trong quá khứ, hành vi đầu tư đã thay đổi theo hướng thận trọng hơn. Theo đó, nhà đầu tư hiện tập trung vào 3 tiêu chí: lựa chọn điểm đến an toàn, ưu tiên tài sản tạo dòng tiền ổn định và họ cũng đã chấp nhận mặt bằng giá đã tăng, khó giảm sâu.

"Không chỉ nhìn vào ưu đãi"

Liên quan đến các gói ưu đãi, các chuyên gia cho biết gần đây một số chủ đầu tư đưa ra mức lãi suất trần khoảng 6%/năm trong 5 năm. Ông Huỳnh Trung Minh đánh giá đây là mức hấp dẫn, có thể kích thích tâm lý người mua và cải thiện thanh khoản trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, ông lưu ý người mua không nên chỉ nhìn vào ưu đãi mà cần đánh giá kỹ "sức khỏe" chủ đầu tư, đồng thời chuẩn bị tài chính dài hạn. "Ưu đãi thường chỉ kéo dài 1-2 năm, trong khi người mua phải tính toán dòng tiền cho giai đoạn 3-5 năm tiếp theo để đủ sức đi qua một chu kỳ bất động sản", ông nói.

Với người mua nhà lần đầu, ông khuyến nghị chỉ nên vay khoảng 50-60% giá trị tài sản. Trong trường hợp sử dụng đòn bẩy cao hơn, khoảng 70-80%, người mua cần chủ động giữ lại một khoản dự phòng.

"Khoản dự phòng này nên đủ để chi trả gốc và lãi trong 1-3 năm nếu dòng tiền bị gián đoạn. Trong thời gian chưa sử dụng, người mua có thể gửi ngân hàng để sinh lãi. Dù lãi suất tiền gửi thường thấp hơn lãi vay khoảng 1-2%, đây vẫn có thể xem là chi phí hợp lý để đổi lấy sự an toàn và khả năng trụ vững trong giai đoạn thị trường biến động", ông nói.

Dự báo về xu hướng thị trường, ông Huỳnh Trung Minh cho rằng từ cuối năm 2026, dòng tiền sẽ quay trở lại bất động sản mạnh mẽ hơn nhưng mang tính chọn lọc cao, tập trung vào uy tín chủ đầu tư và vị trí dự án. Theo ông, thị trường bất động sản vận động theo chu kỳ, và giai đoạn khó khăn thường không kéo dài quá 5 năm. Sau thời kỳ trầm lắng 2022-2024, thị trường có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng mới từ cuối 2026 và bứt tốc trong giai đoạn 2027-2028.

Theo đó, ông Nguyễn Lê Hải Đăng cho rằng để bán được hàng trong giai đoạn này, các chủ đầu tư buộc phải chứng minh năng lực triển khai thực tế, đảm bảo tiến độ đúng cam kết với khách hàng thay vì chỉ dừng ở kế hoạch trên giấy. "Một dự án chỉ thực sự có giá trị khi có cư dân sinh sống, tạo ra dòng chảy hoạt động thực", ông nói.

Bên cạnh đó, năng lực tài chính và tầm nhìn phát triển dài hạn của chủ đầu tư cũng là yếu tố quyết định để dự án được triển khai "đến nơi đến chốn".