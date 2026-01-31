La Masia trở thành 'mỏ vàng' của Barcelona

La Masia vẫn sản sinh tài năng cho Barcelona, nhưng trong bối cảnh tài chính eo hẹp, học viện trứ danh này đang trở thành một nguồn thu quan trọng, nơi mỗi cầu thủ ra đi đều phải để lại giá trị kinh tế tương xứng.

Dro Fernandez rời Barcelona để tới PSG.

La Masia từ lâu được xem là linh hồn của Barcelona, nơi nuôi dưỡng những cầu thủ định hình bản sắc bóng đá của CLB. Tuy nhiên, thực tế bóng đá hiện đại buộc Barca phải nhìn học viện này dưới một góc độ thực dụng hơn.

La Masia không chỉ là nơi cung cấp nhân sự cho đội một, mà còn là một “mỏ vàng” giúp CLB cân đối tài chính trong giai đoạn khó khăn.

Thương vụ Dro chuyển sang PSG là ví dụ mới nhất. Dù không mong muốn mất một cầu thủ được kỳ vọng cho tương lai, Barcelona vẫn thu về khoảng 8,2 triệu euro.

Đó là con số không nhỏ với một cầu thủ chưa kịp khẳng định chỗ đứng ở đội một. Trong bối cảnh ngân sách bị siết chặt, đây được xem là sự đánh đổi bắt buộc.

Dro cũng không phải trường hợp cá biệt. Kể từ mùa hè 2024, Barcelona thu về hơn 50 triệu euro từ việc bán các cầu thủ trẻ do CLB đào tạo, thông qua chuyển nhượng trực tiếp, từ điều khoản hưởng phần trăm bán lại.

Những cái tên như Alex Valle, Unai Hernandez, Jan Virgili, Noah Darvich hay Sergi Dominguez lần lượt rời Camp Nou, để lại những khoản thu đều đặn cho đội bóng xứ Catalonia. Ngay cả các thương vụ tưởng chừng nhỏ, cộng lại cũng tạo thành con số đáng kể.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự thay đổi trong tư duy điều hành. Barcelona từng bị chỉ trích vì để nhiều tài năng trẻ ra đi miễn phí hoặc với giá thấp, rồi nhìn họ trưởng thành ở nơi khác. Giai đoạn ấy đang dần khép lại.

Dro (trái) sang PSG để tìm kiếm cơ hội.

Dưới thời ban lãnh đạo hiện tại và bộ phận thể thao do Deco phụ trách, Barca xác định rõ: nếu một cầu thủ không có chỗ đứng ở đội một, CLB phải thu được lợi ích kinh tế từ sự ra đi ấy.

Chính sách này phản ánh thực tế khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Không phải mọi cầu thủ trưởng thành từ La Masia đều có thể khoác áo đội một. Sự cạnh tranh quá lớn, áp lực thành tích quá cao.

Với những người không đủ kiên nhẫn hoặc không nhìn thấy cơ hội, ra đi là lựa chọn hợp lý. Và với Barcelona, điều quan trọng là không để những cuộc chia tay ấy trở thành tổn thất một chiều.

Tất nhiên, đây không phải câu chuyện dễ chịu với người hâm mộ. La Masia gắn liền với cảm xúc, với ký ức về những thế hệ vàng. Nhưng trong bối cảnh tài chính hiện tại, Barcelona không thể tiếp tục đóng vai “nhà đào tạo miễn phí” cho phần còn lại của châu Âu.

Bóng đá trẻ đòi hỏi đầu tư lớn, từ cơ sở vật chất, đào tạo đến quản lý. Nếu không thể thu về giá trị chuyên môn, giá trị tài chính là điều tối thiểu phải đạt được.

Hơn 50 triệu euro thu về trong chưa đầy hai năm cho thấy La Masia vẫn đang vận hành hiệu quả, chỉ khác ở cách Barca khai thác thành quả. Học viện trứ danh này vẫn sản sinh tài năng, nhưng giờ đây, mỗi cầu thủ ra đi đều góp phần giải quyết bài toán sống còn của CLB.

Đó là một La Masia thực tế hơn, ít lãng mạn hơn, nhưng cần thiết cho Barcelona trong thời kỳ đầy biến động.