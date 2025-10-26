'Lá chắn số' bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng

Bên lề Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Việt Nam khẳng định quyết tâm xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn và bao trùm - nơi phụ nữ và trẻ em được tôn trọng, bảo vệ và trao quyền phát triển.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: TTXVN.

Sáng ngày 26/10, nằm trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), tọa đàm "Không để ai bị bỏ lại phía sau: Bảo vệ phụ nữ, trẻ em khỏi xâm hại và bóc lột trực tuyến" đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Sự kiện là diễn đàn để các bên cùng khẳng định cam kết toàn cầu trong việc xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn và bao trùm, nơi mọi phụ nữ và trẻ em được tôn trọng, bảo vệ và trao quyền phát triển.

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo vệ các nhóm dễ tổn thương nhất trong kỷ nguyên số.

“Chúng ta không thể để bất kỳ đứa trẻ nào phải chịu tổn thương vì công nghệ, thứ vốn được sinh ra để phụng sự con người”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức khẳng định.

Theo ông, Internet đang mang lại cơ hội học tập, kết nối và sáng tạo chưa từng có cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, song song với đó là “vùng tối” chứa đựng nhiều rủi ro như xâm hại, bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, rò rỉ dữ liệu cá nhân và nội dung độc hại.

“Những cú click tưởng chừng vô hại có thể để lại vết thương tâm lý lâu dài với một đứa trẻ. Chúng ta cần hành động trước khi quá muộn”, Thứ trưởng nói thêm.

Để ứng phó với những thách thức này, Việt Nam đã xây dựng hệ thống pháp lý toàn diện, bao gồm Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cùng nhiều nghị định, chương trình hành động quốc gia nhằm cụ thể hóa các cam kết quốc tế.

Các đại biểu trao đổi thảo luận tại tọa đàm "Không để ai bị bỏ lại phía sau: Bảo vệ phụ nữ, trẻ em khỏi xâm hại và bóc lột trực tuyến". Ảnh: TTXVN.

Song song, công tác giáo dục và nâng cao năng lực số cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên được đặc biệt chú trọng. Các chiến dịch truyền thông như “Không một mình - cùng nhau an toàn trực tuyến”, “Vaccine số” hay cuộc thi “Học sinh với an toàn thông tin” đã góp phần lan tỏa kiến thức, hình thành văn hóa Internet nhân văn, lấy tôn trọng và bao dung làm nền tảng.

Việt Nam hiện cũng đã hình thành Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em trực tuyến, kết nối chặt chẽ với Tổng đài 111 để tiếp nhận và xử lý nhanh các vụ việc liên quan. Cùng với đó, lực lượng an ninh mạng và các doanh nghiệp công nghệ đang phối hợp triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung xấu độc, xây dựng không gian mạng lành mạnh, an toàn.

Không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia, Việt Nam còn tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức như INTERPOL và nhiều đối tác toàn cầu trong đào tạo, chia sẻ dữ liệu và công nghệ, hướng tới mục tiêu ngăn chặn hiệu quả tội phạm mạng xuyên biên giới.

“Chúng tôi tin rằng chỉ có sự đoàn kết và hành động chung mới giúp thế giới xây dựng được một không gian mạng an toàn, nhân văn và bao trùm - nơi mọi phụ nữ và trẻ em đều được tôn trọng, bảo vệ và trao quyền phát triển”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh.