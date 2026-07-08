Kyiv hứng đòn tên lửa đạn đạo sau giờ khai mạc thượng đỉnh NATO

Chỉ vài giờ sau khi Hội nghị Thượng đỉnh NATO khai mạc tại Ankara, Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kyiv.

Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander được Liên bang Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: Sputnik/Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Vào rạng sáng 8/7, Liên bang Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kyiv của Ukraine.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hội nghị Thượng đỉnh NATO chính thức khai mạc tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), khiến nhiều đám cháy bùng phát trên khắp thủ đô Ukraine.

Những tiếng nổ cực lớn vang dội khắp thành phố khi các lực lượng của Liên bang Nga nhắm mục tiêu vào Kyiv, tuy nhiên theo báo The Kyiv Post, chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong.

Theo Thị trưởng Kyiv, ông Vitali Klitschko, một vụ tấn công bằng tên lửa tại quận Desnianskyi đã khiến các kho chứa hàng bốc cháy. Tại quận Sviatoshynskyi, một đám cháy khác cũng bùng phát ở một tòa nhà không phải khu dân cư.

Viết trên Telegram, ông Klitschko cảnh báo người dân ở trong các hầm trú ẩn khi tên lửa đạn đạo đang tấn công thủ đô.

Theo báo Ukrainska Pravda, cuộc tấn công dường như đã vượt qua quy trình cảnh báo sớm, khi người dân nghe thấy những tiếng nổ đầu tiên trước khi còi báo động không kích chính thức được kích hoạt.

Sau đó, Không quân Ukraine xác nhận có mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo được phóng từ hướng Bắc.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan Quân quản Thành phố Kyiv, cũng xác nhận rằng thủ đô Ukraine đang là mục tiêu của một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo có chủ đích.

Đến 0 giờ 39 phút, Không quân Ukraine cho biết mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo đã mở rộng sang nhiều khu vực khác của Ukraine.

Trong khi đó, khả năng bảo vệ các thành phố của Ukraine trước các tên lửa đạn đạo của Liên bang Nga hiện phụ thuộc rất lớn vào số lượng tên lửa đánh chặn Patriot đang dần cạn kiệt.

Đây là loại đạn dành cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, và đến nay vẫn là loại vũ khí duy nhất được chứng minh có hiệu quả trong việc đánh chặn các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã gửi thư tới gần 40 quốc gia đối tác, đề nghị khẩn cấp chuyển giao tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot từ kho dự trữ hiện có để hỗ trợ Kyiv.

Ông Fedorov kêu gọi các đối tác mở rộng hỗ trợ thông qua Danh mục Nhu cầu ưu tiên của Ukraine (Priority Ukrainian Requirements List - PURL) và cơ chế JUMPSTART, đồng thời cho rằng đây là hai kênh hiệu quả và nhanh nhất để bổ sung tên lửa Patriot.

Trong những tháng gần đây, nhiều quốc gia tiếp tục tăng đóng góp cho cơ chế PURL. Na Uy đã bổ sung 2,8 tỷ kroner (khoảng 302 triệu USD ), nâng tổng mức hỗ trợ lên hơn 12,5 tỷ kroner ( 1,35 tỷ USD ).

Nhật Bản đóng góp thêm 14,7 triệu USD dành cho các trang thiết bị phi sát thương. Hà Lan cam kết viện trợ thêm 500 triệu euro (khoảng 580 triệu USD ), phân bổ cho chương trình UAV và PURL, nâng tổng mức đóng góp của nước này lên 1 tỷ euro.

Theo phía Ukraine, đến nay cơ chế PURL đã huy động gần 5,5 tỷ USD với sự tham gia của 25 quốc gia thành viên NATO và ba nước đối tác.

Ở chiều ngược lại, Italy xác nhận sẽ không tham gia đóng góp cho PURL do ưu tiên cân đối ngân sách trước cuộc bầu cử trong nước.

Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố sẽ phản đối sáng kiến tài trợ của NATO, đồng thời cho biết phái đoàn Slovakia tham dự hội nghị tại Ankara sẽ không có thẩm quyền phê duyệt các khoản vay quân sự hoặc đóng góp tài chính mới dành cho Ukraine.