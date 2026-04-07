Kỳ tích thăng hạng sau 65 năm của CLB Anh

Lincoln City đã chính thức giành quyền thăng hạng lên Championship lần đầu tiên kể từ năm 1961 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Reading vào đêm 6/4.

Chỉ cần một điểm để hoàn tất mục tiêu, Lincoln khởi đầu như mơ khi Ryan One mở tỷ số ngay phút thứ 5. Tuy nhiên, kịch tính được đẩy lên cao trào khi Lewis Wing ghi bàn gỡ hòa cho Reading ở phút bù giờ. Dẫu vậy, Jack Moylan đã trở thành người hùng với bàn thắng quyết định chỉ bốn phút sau đó, đưa Lincoln trở lại giải hạng hai sau 65 năm chờ đợi.

Ở cuộc đua thăng hạng, Cardiff tiếp tục gây thất vọng khi bị Peterborough cầm hòa 1-1. Alex Robertson mở tỷ số cho Cardiff nhưng Harry Leonard nhanh chóng đáp trả, khiến phong độ của Bluebirds thêm đáng lo với chỉ hai chiến thắng trong 8 trận gần nhất.

Trong khi đó, Bradford City tận dụng cơ hội để củng cố vị trí khi lội ngược dòng thắng Wycombe 2-1, còn Bolton và Stockport hòa 2-2, qua đó chính thức hết hy vọng thăng hạng trực tiếp.

Cuộc đua play-off cũng diễn ra căng thẳng khi Stevenage trở lại top 6 nhờ chiến thắng tối thiểu trước Blackpool, dù Plymouth vẫn gây áp lực bằng thắng lợi 3-0 trước Barnsley. Ở nhóm cuối bảng, Exeter chấm dứt chuỗi 15 trận không thắng bằng chiến thắng quan trọng trước Doncaster, trong khi Wigan tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng.

Tại League Two, cuộc đua thăng hạng cũng không kém phần hấp dẫn. MK Dons bị Oldham cầm hòa 1-1, còn Notts County vươn lên top 3 nhờ chiến thắng 3-1 trước Newport.

