Kỳ tích của Tây Ban Nha tại World Cup bị chấm dứt

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De Ketelaere (17) đánh đầu tung lưới Simon. Ảnh: Reuters.
Phút 41 trên sân SoFi, Charles De Ketelaere băng cắt đánh đầu hiểm hóc trong vùng cấm để đánh bại Unai Simon, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Bỉ trước Tây Ban Nha.
Bàn thua này cũng khiến Tây Ban Nha chấm dứt chuỗi 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp tại World Cup, thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Trước đó, kỷ lục thuộc về huyền thoại Walter Zenga của Italy với 5 trận liên tiếp không để thủng lưới tại World Cup 1990.
Nếu chỉ tính trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha, Unai Simon cũng vượt qua huyền thoại Iker Casillas, người từng có chuỗi 463 phút giữ sạch lưới kéo dài qua hai kỳ World Cup 2010 và 2014.
Trước trận gặp Bỉ, Tây Ban Nha cho thấy khả năng phòng ngự ấn tượng. Sự ăn ý giữa Unai Simon và bộ tứ hậu vệ giúp "La Roja" kiểm soát thế trận và hạn chế những cơ hội nguy hiểm của các đối thủ.
Dù vậy, việc để thủng lưới lần đầu tiên tại World Cup 2026 không làm thay đổi thực tế rằng Tây Ban Nha vẫn là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch nhờ nền tảng phòng ngự vững chắc cùng hàng công giàu tính đột biến.
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