Kỳ tích của tân binh Champions League

  • Thứ năm, 18/9/2025 10:37 (GMT+7)
Pafos tạo được ấn tượng khi cầm hòa 0-0 trước Olympiakos ở lượt 1 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 18/9.

Pafos có phong độ trái ngược so với Olympiakos trước màn so tài ở Champions League. Đại diện Đảo Síp xếp tận thứ 8 trên bảng xếp hạng giải quốc nội, trong khi Olympiakos dẫn đầu giải Hy Lạp với 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận.
Trên sân khách, Pafos chịu thiệt thòi ngay phút 26 khi tiền đạo Bruno của Pafos nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Lorenzo Pirola. CLB Đảo Síp rơi vào thế 10 chống 11 trong phần còn lại của trận đấu.
Đến phút 32, trung vệ giàu kinh nghiệm David Luiz cũng phải rời sân vì chấn thương, khiến CĐV Pafos lo lắng.
Nhưng Pafos vẫn đứng vững trước sức ép khủng khiếp của Olympiakos. Đại diện Hy Lạp tung ra tới 18 cú dứt điểm, trong đó chỉ 3 lần bóng đi trúng khung thành và không ghi bàn nào.
Dù chỉ cầm bóng 32% và tung ra vỏn vẹn 6 pha dứt điểm, Pafos vẫn thi đấu chắc chắn và kiếm được 1 điểm ra về.

Trận hòa vừa qua giúp Pafos được truyền thông châu Âu khen ngợi. Eurosport nhận định kết quả này là "kỳ diệu" sau những gì CLB Đảo Síp gặp phải trong thời gian thi đấu.
Pafos chứng tỏ dù không được đánh giá cao, tập thể đến từ Đảo Síp vẫn có thể tạo bất ngờ nhờ vào lối chơi lỳ lợm và chắc chắn.

Champions League 2025/26 đang chứng kiến những bất ngờ thú vị. Trước Pafos, Qarabag cũng gây sốc khi thắng 3-2 trước Benfica hôm 17/9.
