Kỳ tích của Sunderland

Xhaka giúp Sunderland thể hiện phong độ ấn tượng tại Premier League mùa giải năm nay.

Sau 9 vòng, Sunderland đứng thứ 4 trên BXH, chỉ kém đội dẫn đầu Arsenal 5 điểm. Với 17 điểm, "Mèo đen" thậm chí còn có khởi đầu mùa giải tốt hơn Man City, MU (cùng 16 điểm) và Liverpool (15 điểm). Đây là thành tựu khó tin với một đội tân binh, đã mua tới 15 cầu thủ mới hè này.

Theo các số liệu thống kê từ Opta, Sunderland hiện có 7% cơ hội giành vé tham dự Champions League, con số không cao. Nhưng quan trọng nhất, họ chỉ có 6% khả năng bị xuống hạng. Những con số này cho thấy đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đang có một vị thế tương đối vững chắc tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Sunderland gần như đã an toàn khỏi nguy cơ xuống hạng, bởi chưa từng có đội bóng nào tại Premier League phải xuống hạng khi giành được 17 điểm hoặc hơn sau 9 vòng đấu đầu tiên.

Ngoài ra, Sunderland cũng là tân binh có số điểm tốt nhất Premier League sau 9 vòng, kể từ mùa 2009/10.

Với phong độ hiện tại, Sunderland cho thấy họ không chỉ đủ sức trụ hạng mà còn có tiềm năng tạo nên những bất ngờ lớn hơn trong mùa giải này. Hiển nhiên, dù các con số mang lại sự lạc quan, hành trình phía trước của Sunderland vẫn còn nhiều thách thức.

Liệu đội bóng này có thể duy trì được sự ổn định để tiến xa hơn, thậm chí hướng tới một suất dự cúp châu Âu, hay không, vẫn là câu hỏi đang chờ câu trả lời từ các trận đấu sắp tới.

Dẫu sao, Sunderland cũng đang khiến tất cả phải nhìn nhận lại về khả năng cạnh tranh của họ. Điều này cho thấy đội bóng không chỉ thoát khỏi vùng nguy hiểm mà còn đang xây dựng một nền tảng vững chắc để hướng tới những mục tiêu cao hơn.