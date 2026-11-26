Thấy gần 600 khách đến dự tiệc cưới ở Lâm Đồng, Matthew liên tục hỏi Oanh có mời cả bạn bè trên mạng xã hội tới chung vui hay không.

Matthew Congerton bất ngờ khi gần 600 khách đến chung vui trong đám cưới của anh và Ma Oanh tại Lâm Đồng.

Khi gần 600 khách lần lượt đến dự tiệc cưới ở Lâm Đồng, Matthew Congerton (sinh năm 1983, kỹ sư người Australia) liên tục hỏi vợ: “Trời ơi, sao em mời đông thế? Em mời cả bạn bè trên mạng xã hội đến đám cưới chúng mình sao?”.

Ma Oanh (sinh năm 1999, người Chu Ru, sống tại thôn Touneh, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng) kể mẹ chồng cô cũng bất ngờ trước số khách và sự nhiệt tình của bà con. Bà nói chưa từng dự đám cưới nào đông như vậy.

“Gần như cả bản làng đến dự và chúc phúc cho chúng tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn”, Oanh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

57 mâm cỗ trong ngày cưới

Trong ngày đầu, gia đình Oanh chuẩn bị một bữa cơm thân mật đón 7 vị khách từ Australia, gồm bố mẹ Matthew, gia đình em gái và bạn thân của anh.

Hai gia đình thống nhất giản lược các nghi thức cưới truyền thống. Vào ngày tiệc chính, Oanh và Matthew cử hành lễ hôn phối tại nhà thờ vào buổi sáng. Buổi chiều, nhà gái đãi 57 mâm cỗ.

Do Matthew thường xuyên đi lại giữa Australia và Việt Nam vì công việc, Oanh lên kế hoạch cho phần lớn các khâu chuẩn bị từ nhiều tháng trước.

“Trước ngày trọng đại, tôi rất hồi hộp và lo lắng, chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, tóc tai, phụ kiện đến việc rà soát danh sách khách mời”, Oanh chia sẻ.

Ma Oanh và Matthew Congerton trong ngày cưới tại quê cô dâu. Gia đình và bạn bè chú rể từ Australia sang dự.

May mắn Matthew thu xếp công việc về Việt Nam sớm trước một tháng nên cả hai kịp hoàn tất các khâu cuối cùng.

Trong ngày cưới, trước sự ngỡ ngàng của chồng về sự xuất hiện của cả bản làng, Oanh giải thích đối với người Việt, đám cưới là một sự kiện trọng đại trong đời. Bởi vậy, bản thân cô và mọi người đều mong có được sự chúc phúc của đông đảo họ hàng, bạn bè trong dịp này.

"Thực ra tôi cũng bất ngờ khi mọi người đến đông đủ như vậy. Người dân trong bản ai cũng nhiệt tình, ăn uống xong còn ở lại giao lưu văn nghệ nên đám cưới mới vui đến thế", Oanh kể.

Sau đám cưới, dù khá mệt mỏi vì lo liệu nhiều đầu việc, Oanh cho biết cả hai vợ chồng đều thấy mãn nguyện khi bạn bè, người thân khen ngợi hôn lễ vui vẻ, ấm cúng.

Trong khoảng hai năm yêu nhau, Matthew sang Việt Nam 9 lần để gặp Oanh.

Chàng kỹ sư quyết cưới mẹ đơn thân

Năm 2019, hôn nhân của Oanh đổ vỡ khi con trai đầu lòng mới vài tháng tuổi. Sau đó, cô sống độc thân nhiều năm. Năm 2024, trong chuyến sang Australia thăm bạn, Oanh gặp Matthew trong một buổi đi chơi cùng nhóm bạn.

Trong thời gian Oanh ở Australia, Matthew thường rủ cô đi chơi. Khi cô về Việt Nam, anh vẫn đều đặn liên lạc. Tháng 10/2024, Matthew sang Lâm Đồng thăm Oanh và ở lại nhà cô hai tuần.

Oanh kể khi ấy cô có cảm tình với anh nhưng vẫn dè dặt. Cô làm nông, từng trải qua một cuộc hôn nhân và đang nuôi con nhỏ. Điều cô băn khoăn nhất là Matthew sẽ đón nhận con trai mình thế nào. Khi nghe cô chia sẻ, anh nói: “Anh thương em thì bố mẹ anh cũng thương em”.

Trong hai tuần ở Lâm Đồng, có những buổi sáng Oanh còn ngủ, Matthew đã dậy gọi con trai cô, giúp cậu bé chuẩn bị và đưa đi học. Oanh nói những việc ấy khiến cô dần tin tưởng anh.

Cuối năm 2024, trong chuyến Matthew sang Việt Nam lần thứ hai, cả hai chính thức hẹn hò. Theo Oanh, trong khoảng hai năm, anh sang Việt Nam 9 lần, mỗi chuyến đều cố gắng ở lại lâu nhất có thể.

Từ lần gặp đầu tiên trong một buổi đi chơi cùng bạn bè ở Australia, Oanh và Matthew trải qua hai năm yêu xa trước khi tổ chức đám cưới tại Lâm Đồng.

Khi muốn tiến tới hôn nhân, Matthew hỏi ý kiến con trai Oanh trước: “Con có muốn chú sẽ là ba con, là người đồng hành của mẹ con không?”. Nghe anh hỏi cậu bé, Oanh nói cô thêm tin vào quyết định gắn bó với anh.

Cô cũng kể cho Matthew về truyền thống mẫu hệ của người Chu Ru, trong đó phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong gia đình. Theo phong tục Oanh được biết, nhà gái mang lễ vật sang nhà trai, sau cưới chồng về sống bên nhà vợ và con theo họ mẹ. Oanh cho biết Matthew thoải mái khi nghe cô kể về những tập tục này.

Tháng 11/2025, hai người đón con gái chung. Trong một chuyến sang Việt Nam thăm gia đình Oanh, mẹ Matthew nắm tay cô và nói: “Con đừng lo lắng, bố mẹ không quan tâm gia cảnh con thế nào, miễn hai con hạnh phúc”.

Bố mẹ Matthew cũng có dịp đi chơi cùng mẹ và dì Oanh, dự một đám cưới truyền thống ở địa phương. Khi hai ông bà trở về Australia, gia đình Oanh gửi tặng dây cườm, nhẫn và khăn quàng cổ.

Trong thời gian sống cùng gia đình vợ tại Lâm Đồng, Matthew làm quen với nếp sinh hoạt ở nhà Oanh. Cô cho biết tiếng Anh của mình còn hạn chế, hai người khác khẩu vị và đôi lúc vẫn giận nhau. Những khi ấy, cô nói, cả hai cố gắng nhường nhau một bước để nghe người kia nói hết.

Sau đám cưới, Oanh và Matthew ở lại Lâm Đồng để chăm sóc mẹ và hai con. Họ dự tính chuyển sang Australia sinh sống khi con gái cứng cáp hơn.