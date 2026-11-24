Sau hơn một tháng công khai cầu hôn, Meichan và Hà Còi tổ chức lễ dạm ngõ, đánh dấu bước tiến mới trong chuyện tình hơn 2 năm.

Hà Còi và Meichan trong lễ dạm ngõ tại quê nhà.

Trên trang cá nhân ngày 24/11, Meichan chia sẻ nhiều hình ảnh trong lễ dạm ngõ được tổ chức tại quê nhà Hà Nội. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp, với sự hiện diện của hai bên gia đình, người thân.

"Cảm ơn đại gia đình đã luôn yêu thương, chúc phúc và dành thời gian để cùng chúng con tạo nên buổi lễ thật ấm áp, trọn vẹn. Hai đứa con đã có một ngày rất hạnh phúc và mong rằng hôm ấy cũng là một ngày thật vui và đáng nhớ đối với cả nhà", nữ YouTuber chia sẻ.

Nhiều lời chúc phúc được bạn bè, người theo dõi gửi lời đến cặp đôi.

Cặp đôi về chung nhà sau hơn 2 năm hẹn hò kín tiếng.

Trước đó, vào giữa tháng 10, Hà Còi bất ngờ đăng tải loạt ảnh cầu hôn thành công Meichan sau hơn 2 năm hẹn hò kín tiếng. Nam phi công chọn ngỏ lời với bạn gái trên bầu trời Florida (Mỹ), nơi anh lần đầu tập bay và bắt đầu hành trình theo đuổi nghề phi công.

Đây cũng là lần đầu cặp đôi chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm sau nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò. Vài ngày sau, Hà Còi đăng tải vlog dài khoảng 11 phút, hé lộ quá trình chuẩn bị màn cầu hôn cũng như những kỷ niệm từ buổi đầu hẹn hò của cả hai.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sau khi được cầu hôn, Meichan cho biết cô và Hà Còi có chung quan điểm về việc giữ chuyện tình cảm riêng tư ngay từ khi bắt đầu tìm hiểu. Cả hai muốn xây dựng mối quan hệ mà không chịu quá nhiều tác động từ bên ngoài.

Hà Còi cầu hôn Meichan trên bầu trời ở Mỹ.

Vốn có tính cách độc lập, quen tự quyết định mọi việc, nữ YouTuber dần học cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ của đối phương, đồng thời nhận ra bản thân cũng thích được nhõng nhẽo, dựa dẫm vào bạn trai.

"Nhiều lúc chính tôi cũng thấy ngạc nhiên với phiên bản của bản thân khi ở cạnh anh", cô nói.

Sau hơn 2 năm gắn bó, Meichan cho rằng cả hai đã sẵn sàng bước sang giai đoạn mới. Nữ YouTuber cũng mong muốn cả hai tiếp tục theo đuổi những mục tiêu nghề nghiệp riêng sau khi lập gia đình.

"Tôi không nghĩ kết hôn đồng nghĩa với việc phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp", Meichan chia sẻ. Hiện tại, cặp đôi chưa tiết lộ cụ thể về kế hoạch tổ chức đám cưới.

Hà Còi (sinh năm 2001, tên thật: Bùi Thanh Hà) trải qua hơn 3 năm đào tạo phi công, trong đó có một năm học tập tại Mỹ. Sau khi trở về Việt Nam, anh tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, hoàn thành khoảng 200 giờ bay trước khi đảm nhận vị trí cơ phó.

Meichan (sinh năm 2000, tên thật: Nguyễn Hà Trang) được biết đến với vai trò YouTuber, nhà sáng tạo nội dung, từng du học ngành Văn hóa và Truyền thông tại Hàn Quốc. Bên cạnh công việc sáng tạo nội dung, cô hiện làm việc tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, tham gia nhiều hoạt động truyền thông và giao lưu văn hóa quốc tế.