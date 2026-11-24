Nhiều du khách cho biết đây là dịp thuận lợi để họ cùng gia đình đến tham quan, tìm hiểu địa điểm trước đây chưa có cơ hội ghé thăm. Anh Nguyễn Hải Bình (26 tuổi) chia sẻ: “Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, tôi đưa ông bà từ miền Bắc bay vào TP.HCM để lần đầu tham quan Dinh Độc Lập. Đây cũng là dịp để ông bà có thêm trải nghiệm và tìm hiểu về di tích nổi tiếng của thành phố”.