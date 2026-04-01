Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Game show Ai là triệu phú quyết định tăng mức thưởng lên 500 triệu đồng cho người chiến thắng ở câu hỏi cuối. Đây là số tiền thưởng kỷ lục của chương trình, gấp đôi mức cũ.

Tối 31/3, trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên của VTV3, game show Ai là triệu phú có sự thay đổi. Ban tổ chức quyết định tăng mức thưởng lên 500 triệu đồng cho người chiến thắng ở câu hỏi cuối. Đây là số tiền thưởng kỷ lục của chương trình, gấp đôi mức cũ.

Mốc thưởng ở những câu hỏi còn lại cũng tăng lên. Trong đó, câu hỏi đầu tiên tăng tiền thưởng từ 200.000 đồng lên một triệu đồng. Sau số phát sóng tới 31/3, phần đông khán giả ủng hộ Ai là triệu phú tăng tiền thưởng để phù hợp với tên gọi chương trình.

Ai là triệu phú tăng tiền thưởng từ ngày 31/3.

"Tiền thưởng được nâng lên không chỉ là cách để thu hút khán giả mà còn khẳng định giá trị của chương trình. Sự hấp dẫn của Ai là triệu phú nhiều năm qua vẫn là khán giả dựa vào chênh lệch tiền được/ mất để mà đưa ra quyết định cuối cùng theo đúng ý mình", một khán giả bình luận.

Điều khiến người xem băn khoăn là khi mức thưởng cao hơn, nhà đài liệu có tăng độ khó của nhóm câu hỏi từ một đến 5 - vốn được xem là câu "khuyến mại" - hay không. Nói về sự thay đổi của chương trình, biên tập viên Diệp Chi kỳ vọng mức thưởng mới giúp Ai là triệu phú nhận được nhiều đơn đăng ký hơn từ khán giả.

Trong hơn 20 năm phát sóng, Ai là triệu phú trở thành game show trí tuệ hấp dẫn trên truyền hình. Câu số 15 - câu hỏi quyết định danh hiệu triệu phú - chỉ xuất hiện 3 lần trong lịch sử phát sóng.

Gần nhất, tối 24/3, người chơi Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, Hà Nội) đưa câu hỏi số 15 một lần nữa lộ diện. Ở câu hỏi số 15 với nội dung: “Câu nói: ‘Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn’ được nêu trong văn kiện nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?”, Trường Giang quyết định dừng cuộc chơi để bảo toàn tiền thưởng 150 triệu đồng.

Câu hỏi cuối ở Ai là triệu phú không chỉ là thử thách kiến thức mà còn là bài toán tâm lý cân não. Người chơi phải đứng giữa lựa chọn mạo hiểm để làm nên lịch sử hoặc dừng lại để giữ nguyên tiền thưởng.

Trong số phát sóng đặc biệt kỷ niệm sinh nhật VTV3, Ai là triệu phú có sự tham gia của hai người chơi nổi tiếng là ca sĩ Hồ Trung Dũng và MC Trần Ngọc. Ca sĩ Hồ Trung Dũng dừng chân ở câu số 12 - câu hỏi về danh họa Tô Ngọc Vân. MC Trần Ngọc nối tiếp Hồ Trung Dũng ngồi ghế nóng, phần chơi còn lại của nam MC được phát trong số lên sóng kế tiếp.