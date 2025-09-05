Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Kỷ lục chưa từng có của giá vàng

  • Thứ sáu, 5/9/2025 09:48 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới khi vượt xa mốc 134 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cũng leo sát 130 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp.

Giá vàng miếng SJC liên tục lập đỉnh mới. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 5/9, đà tăng của giá vàng trong nước chính thức bước sang ngày thứ 3 sau kỳ nghỉ lễ 2/9 khi Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục nâng giá vàng miếng thêm nửa triệu đồng/lượng, chính thức đưa giá mua - bán mặt hàng lên mức đỉnh mới ở 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giá vàng miếng SJC vượt mốc 134 triệu đồng/lượng, đánh dấu cột mốc chưa từng có trên thị trường vàng.

Không chỉ SJC, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng sáng nay, đưa mặt bằng chung lên ngang ngửa với SJC.

Làn sóng tăng giá này nối dài chuỗi 3 phiên liên tiếp vàng miếng bứt phá mạnh, với tổng mức tăng gần 4 triệu đồng/lượng chỉ trong chưa đầy một tuần.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC đã có tới 17 lần lập đỉnh mới, tăng thêm gần 51 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 61%.

Với diễn biến này, những nhà đầu tư mua vàng miếng từ đầu năm hiện đã bỏ túi khoản lãi ròng hơn 48 triệu đồng/lượng - một con số “trong mơ” với nhiều kênh đầu tư khác.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CAO CHƯA TỪNG THẤY
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4

Sức "nóng" không chỉ dừng lại ở vàng miếng. Thị trường vàng nhẫn sáng nay cũng chứng kiến đà tăng mạnh. Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ đang được niêm yết ở mức 126,7 - 129,2 triệu đồng/lượng, cũng tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Các thương hiệu khác như PNJ, DOJI, Phú Quý cũng nhanh chóng điều chỉnh giá bán vàng nhẫn lên hơn 129 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giữ giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, hiện lên tới 129,8 triệu đồng/lượng.

Tính trong 9 tháng qua, vàng nhẫn đã thể hiện sức tăng bền bỉ không kém vàng miếng. So với đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng gần 46 triệu đồng/lượng (+55%), giúp người mua từ đầu năm nay có thể lãi ròng hơn 42 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận, bất chấp giá vàng trong nước xô đổ mọi kỷ lục gần đây, sức mua trên thị trường này vẫn không hề hạ nhiệt, thậm chí còn tăng thêm. Tại các tiệm vàng lớn ở Hà Nội và TP.HCM, hàng dài người dân xếp hàng chờ từ sớm để đến lượt mua vàng. Tuy nhiên, do nguồn cung khan hiếm, nhiều cửa hàng phải giới hạn số lượng vàng bán cho mỗi khách (1 chỉ/khách), thậm chí nhiều thời điểm các cửa hàng phải treo biển tạm hết hàng.

Trong khi đó, thị trường quốc tế ghi nhận diễn biến trái ngược. Giá vàng thế giới giao ngay chỉ nhích nhẹ lên 3.553 USD/ounce, quy đổi ra tiền Việt khoảng 114 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, vàng trong nước vẫn đang đắt hơn thế giới một khoảng cách rất lớn khi với vàng miếng cao hơn 20 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn cũng chênh tới gần 16 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng tăng kỷ lục, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư thận trọng trước biến động mạnh và chênh lệch giá lớn, tiềm ẩn rủi ro cao.

11 giờ trước

Nhiều tiệm vàng TP.HCM đông nghịt khách, Hà Nội 'cháy hàng'

Khách hàng xếp hàng dài ở nhiều tiệm vàng tại TP.HCM giữa lúc giá vàng liên tục lập đỉnh. Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, nguồn cung khan hiếm khiến nhiều doanh nghiệp báo hết hàng.

15 giờ trước

Giá vàng miếng chót vót trên đỉnh

Mỗi lượng vàng miếng SJC đang tiến sát mốc 134 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng tăng cả triệu đồng lên 129,5 triệu/lượng.

25:1493 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang mieng tang dung dung hinh anh

Giá vàng miếng tăng dựng đứng

09:25 3/9/2025 09:25 3/9/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Với mức tăng gần 3 triệu đồng mỗi lượng sáng nay, giá vàng miếng trong nước một lần nữa xô đổ các kỷ lục đã thiết lập trước đó, chính thức có mốc lịch sử mới ở trên 133 triệu đồng/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý