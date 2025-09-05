Kỷ lục chưa từng có của giá vàng

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới khi vượt xa mốc 134 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cũng leo sát 130 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp.

Giá vàng miếng SJC liên tục lập đỉnh mới. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 5/9, đà tăng của giá vàng trong nước chính thức bước sang ngày thứ 3 sau kỳ nghỉ lễ 2/9 khi Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục nâng giá vàng miếng thêm nửa triệu đồng/lượng, chính thức đưa giá mua - bán mặt hàng lên mức đỉnh mới ở 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giá vàng miếng SJC vượt mốc 134 triệu đồng/lượng, đánh dấu cột mốc chưa từng có trên thị trường vàng.

Không chỉ SJC, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng sáng nay, đưa mặt bằng chung lên ngang ngửa với SJC.

Làn sóng tăng giá này nối dài chuỗi 3 phiên liên tiếp vàng miếng bứt phá mạnh, với tổng mức tăng gần 4 triệu đồng/lượng chỉ trong chưa đầy một tuần.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC đã có tới 17 lần lập đỉnh mới, tăng thêm gần 51 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 61%.

Với diễn biến này, những nhà đầu tư mua vàng miếng từ đầu năm hiện đã bỏ túi khoản lãi ròng hơn 48 triệu đồng/lượng - một con số “trong mơ” với nhiều kênh đầu tư khác.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CAO CHƯA TỪNG THẤY Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4

Sức "nóng" không chỉ dừng lại ở vàng miếng. Thị trường vàng nhẫn sáng nay cũng chứng kiến đà tăng mạnh. Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ đang được niêm yết ở mức 126,7 - 129,2 triệu đồng/lượng, cũng tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Các thương hiệu khác như PNJ, DOJI, Phú Quý cũng nhanh chóng điều chỉnh giá bán vàng nhẫn lên hơn 129 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giữ giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, hiện lên tới 129,8 triệu đồng/lượng.

Tính trong 9 tháng qua, vàng nhẫn đã thể hiện sức tăng bền bỉ không kém vàng miếng. So với đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng gần 46 triệu đồng/lượng (+55%), giúp người mua từ đầu năm nay có thể lãi ròng hơn 42 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận, bất chấp giá vàng trong nước xô đổ mọi kỷ lục gần đây, sức mua trên thị trường này vẫn không hề hạ nhiệt, thậm chí còn tăng thêm. Tại các tiệm vàng lớn ở Hà Nội và TP.HCM, hàng dài người dân xếp hàng chờ từ sớm để đến lượt mua vàng. Tuy nhiên, do nguồn cung khan hiếm, nhiều cửa hàng phải giới hạn số lượng vàng bán cho mỗi khách (1 chỉ/khách), thậm chí nhiều thời điểm các cửa hàng phải treo biển tạm hết hàng.

Trong khi đó, thị trường quốc tế ghi nhận diễn biến trái ngược. Giá vàng thế giới giao ngay chỉ nhích nhẹ lên 3.553 USD /ounce, quy đổi ra tiền Việt khoảng 114 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, vàng trong nước vẫn đang đắt hơn thế giới một khoảng cách rất lớn khi với vàng miếng cao hơn 20 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn cũng chênh tới gần 16 triệu đồng/lượng.