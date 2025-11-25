Thầy N.V.T đã nhắn tin qua điện thoại với một nữ sinh lớp 10 đang học tại trường với những nội dung, lời lẽ “thân mật” không phù hợp với chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Nguồn: Facebook Đoàn Trường THPT Rạch Kiến.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết đã có quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông N.V.T, giáo viên môn Giáo dục quốc phòng tại Trường Trung học Phổ thông Rạch Kiến, xã Rạch Kiến.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, hình thức xử lý này đã được Hội đồng kỷ luật thống nhất sau khi làm việc và xem xét tính chất sự việc.

Cụ thể, thầy N.V.T đã nhắn tin qua điện thoại với một nữ sinh lớp 10 đang học tại trường với những nội dung, lời lẽ “thân mật” không phù hợp với chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Liên quan đến vụ việc, trước đó ngày 27/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh hai người phụ nữ đến trường tìm gặp một nam giáo viên.

Trong video, hai người này tỏ ra bức xúc, kéo áo và ném đồ vật về phía thầy giáo vì cho rằng thầy có quan hệ tình cảm với nữ sinh đang học lớp 10. Những người có mặt tại hiện trường đã can ngăn.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền, gây xôn xao dư luận.

Theo báo cáo của Trường Trung học Phổ thông Rạch Kiến, hơn 14 giờ ngày 27/10, mẹ ruột của em N.T.T.L (học sinh lớp 10 của trường) cùng một người phụ nữ khác đã đến trường, đi thẳng xuống phòng thiết bị và xảy ra sự việc như trên. Thời điểm xảy ra sự việc, nhà trường đã báo Công an xã Rạch Kiến đến giải quyết.

Ngày 20/10, Ban Giám hiệu nhà trường đã nhận được tin nhắn về việc em N.T.T.L đang bị một giáo viên nam làm chuyện xấu.

Đến ngày 21/10, nhà trường đã mời học sinh làm việc để nắm thông tin và em L đã trình bày về việc bị ông N.V.T (giáo viên môn Giáo dục quốc phòng) nhắn tin thân mật qua lại và có hành động đụng chạm vào cơ thể mình.

Sau đó ngày 22/10, nhà trường đã làm việc với ông N.V.T để nắm thông tin.

Ông T thừa nhận có nhắn tin thân mật qua lại nhưng phủ nhận việc có hành động đụng chạm vào cơ thể của học sinh.

Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu ông T viết bản tường trình và bản kiểm điểm, chấm dứt mối quan hệ.

Sau đó (trong ngày 22/10), Ban Tư vấn học đường của trường đã trao đổi lại với em L và nhận được sự đồng ý của nữ sinh này về cách giải quyết.

Công an xã Rạch Kiến đã làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường cùng phụ huynh và các học sinh liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.