Kỳ Duyên tiết lộ yếu tố quyết định để sở hữu sắc vóc đáng ngưỡng mộ

Từng nhận không ít lời chê bai ngoại hình, Kỳ Duyên hiện tại là một trong những biểu tượng thời trang của Vbiz nhờ sự kiên trì và kỷ luật để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

Kỳ Duyên ghi dấu ấn không chỉ bởi những bước đi tự tin, thần thái sắc sảo trên các sàn diễn trong nước và quốc tế, mà còn nhờ sở hữu vòng eo con kiến cùng thể hình cân đối khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng.

“Đẹp là phải khỏe từ trong ra ngoài”

Ít ai biết đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của Kỳ Duyên là hành trình 10 năm nỗ lực không ngừng để thay đổi hình thể kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014.

Không chạy theo những tiêu chuẩn làm đẹp khắc nghiệt, Kỳ Duyên tạo ra và kiên trì với định nghĩa riêng về vẻ đẹp đích thực. Cô thay đổi thói quen làm đẹp và chế độ dinh dưỡng mỗi ngày theo hướng tích cực, bắt đầu từ những điều đơn giản.

Với nàng hậu, vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài, mà cốt lõi là sự khỏe mạnh từ bên trong. Một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống từ bên trong sẽ tự tỏa ra thần thái, cá tính riêng một cách rực rỡ và quyến rũ nhất. “Với tôi, đẹp là phải khỏe từ trong ra ngoài. Healthy is the new sexy”, Kỳ Duyên chia sẻ.

Giảm 10 kg trong 45 ngày và hoài bão tỏa sáng

Hơn ai hết, Kỳ Duyên luôn mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến những cô gái trẻ còn đang tự ti về ngoại hình. Để vượt qua rào cản trong việc tập luyện, ăn uống trên hành trình đẹp hơn mỗi ngày, cô sáng tạo series video Kỳ Duyên Fit.

Trong series, Kỳ Duyên chia sẻ những bài tập với độ dài 10-25 phút mà bản thân đã trải nghiệm và thu được kết quả tốt. Cô cũng sáng tạo thêm giáo án phù hợp mọi không gian dành cho người bận rộn, khiến việc tập luyện trở nên dễ dàng. Nàng hậu kiên trì hướng dẫn phụ nữ xây dựng một chế độ ăn uống khoa học, với mục tiêu không chỉ là một vóc dáng thon gọn, mà còn là cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

“Bạn chính là hiện thân của những gì bạn ăn”, Kỳ Duyên nhấn mạnh nhằm nâng cao ý thức của mọi người trong việc lựa chọn những thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng và xây dựng chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Trong quá trình chuẩn bị hành trang chinh chiến trên đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2024, Kỳ Duyên hạn chế sử dụng những chất béo xấu, tăng cường rau xanh giàu vitamin, chất xơ…

Trong đó, điểm nhấn quan trọng xuyên suốt chế độ dinh dưỡng mỗi ngày của Kỳ Duyên là kết hợp dầu ô liu Olivoilà để làm salad và chế biến thức ăn. Nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng, nàng hậu luôn giữ được tâm thế tự tin và sẵn sàng chinh phục đấu trường Miss Universe 2024.

Trợ thủ đa năng giúp đạt mục tiêu “nhất dáng, nhì da”

Kỳ Duyên chia sẻ dầu ô liu Olivoilà là bạn đồng hành không thể thiếu trong suốt quá trình đẹp hơn mỗi ngày. Dầu được ép lạnh 100% từ trái ô liu tươi chỉ trong 24 giờ sau khi thu hoạch và nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha - một trong những vùng đất sản xuất dầu ô liu cao cấp hàng đầu thế giới.

Nhờ vậy, dầu ô liu Olivoilà chứa hàm lượng polyphenol cao, có tác dụng chống oxy hóa, bổ sung các loại vitamin A, E, K tự nhiên tốt cho tim mạch, sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ.

Kỳ Duyên còn khuyên các chị em nên uống một cốc nước ấm pha loãng với chanh và thêm vào một muỗng dầu ô liu mỗi buổi sáng. Thói quen nhỏ này sẽ giúp phụ nữ duy trì vóc dáng và có làn da mịn màng.

Tìm hiểu kỹ càng hơn, nàng hậu còn kết thân với trợ thủ này trong việc chăm da, ủ tóc để có mái tóc mềm mượt và làn da mướt mịn. Kỳ Duyên thường sử dụng dầu ô liu để tẩy trang, thoa lên môi nhằm tăng độ ẩm hoặc trộn với sữa tắm. Để dưỡng tóc, nàng hậu thường bôi dầu ô liu trực tiếp lên tóc và sẽ ủ trong khoảng 30 phút trước khi gội. Qua một thời gian duy trì những nói quen này hàng ngày, Kỳ Duyên nhận ra tóc đỡ xơ rối, chẻ ngọn, thay vào đó mềm mượt và bóng đẹp hơn.

Theo Kỳ Duyên, không có gì tự nhiên mà đẹp. Để đẹp hơn mỗi ngày, mỗi phụ nữ cần tạo ra cho bản thân bước tiến bền vững, bắt đầu từ những điều đơn giản. “Mình không cần phải đẹp hơn ai, chỉ cần kỷ luật bản thân, kiên trì từng ngày với những thói quen đơn giản, làm tốt hơn chính mình vào ngày mai”, Kỳ Duyên cho biết. Đây cũng là điều nàng hậu luôn nhắc nhở bản thân mỗi ngày để vững bước trên hành trình đẹp hơn của chính mình.