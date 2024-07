Quyết tâm thay đổi, Khánh Vy tìm dàn ngọc nữ để 'xét nét' sắc đẹp

Vén bức màn sau ánh hào quang, Khánh Vy - MC sở hữu vẻ ngoài ấn tượng cùng học vấn “khủng” - vừa ra mắt series “Xét nét bạn đẹp”.

Bí quyết tỏa sáng rực rỡ của hoa hậu Thùy Tiên, Kỳ Duyên và diễn viên Phương Anh Đào lần lượt được bật mí trong sự quan tâm thích thú, hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng mạng.

Thần thái rạng rỡ, mái tóc bóng mượt như Phương Anh Đào

Đều là những người đẹp bận rộn, nhưng Khánh Vy phải thốt lên khâm phục, hỏi bí quyết để “bắt gọn” vẻ rạng rỡ và thần thái đầy sức sống của Phương Anh Đào trước lịch đóng phim dày đặc.

Phương Anh Đào “mách nhỏ” bí quyết nuôi dưỡng sắc vóc từ trong ra ngoài cho Khánh Vy.

Ngọc nữ màn ảnh Phương Anh Đào có 3 bí quyết riêng để bản thân luôn rạng rỡ và tràn đầy sức sống trước ống kính: Chế độ ăn uống giàu dưỡng chất, ăn đủ, không bỏ bữa; thói quen tập luyện thể dục đều đặn; trân quý vẻ đẹp tự nhiên của chính mình. Theo cô, khi tự tin, người phụ nữ sẽ toát lên thần thái rạng rỡ. Bên cạnh đó, để tạo ra sức hút cho vẻ ngoài, Phương Anh Đào còn dành sự quan tâm đặc biệt cho mái tóc và làn da.

Khánh Vy được Phương Anh Đào chia sẻ công thức ủ tóc tại gia hiệu quả không ngờ chỉ trong 30 phút với dầu ô liu kèm bơ, hoặc thoa trực tiếp dầu ô liu để mái tóc luôn bóng khỏe, suôn mượt. Đặc biệt, dầu ô liu Olivoilà còn là “bảo bối ngày hè” giúp cô nàng dưỡng ẩm và làm dịu làn da sau nhiều giờ “phơi” mình dưới nắng.

Trót mê công dụng đa năng của Olivoilà - vừa có thể ăn, uống, làm đẹp da, tóc - nên sau thời gian tìm hiểu, ngọc nữ quyết định kết thân với nhãn hiệu dầu ô liu cao cấp được nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha. Tình bạn “sương sương 10 năm” này đã giúp Phương Anh Đào thoải mái “thiên biến vạn hóa” hàng loạt công thức ăn uống, làm đẹp để cơ thể khỏe đẹp hơn mỗi ngày. “Hành trình tạo ra phiên bản tốt hơn mỗi ngày không khó, nhưng cần phải có cách”, Phương Anh Đào chia sẻ.

Trợ thủ đắc lực để Kỳ Duyên sẵn sàng tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc

Gõ cửa nhà Kỳ Duyên, Khánh Vy lĩnh hội thêm quy tắc để có vòng eo chuẩn và thân hình cân đối. Yếu tố tiên quyết để “đẹp hơn mỗi ngày” được Hoa hậu Việt Nam, siêu mẫu Kỳ Duyên truyền cảm hứng cho phụ nữ là kỷ luật với bản thân trong việc tập luyện và ăn uống. Nếu bận rộn không đến được phòng tập, hãy dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày cho một số động tác cơ bản. Bạn sẽ có được cơ thể khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái.

“Khi tập xong là lúc mình đẹp nhất”, Kỳ Duyên chia sẻ. Về chế độ ăn uống, nàng hậu thường ăn nhạt và không ăn những đồ chứa chất béo xấu (thịt mỡ, thức ăn nhanh...), thay vì dùng dầu ăn thông thường, cô sử dụng dầu ô liu để làm salad và chế biến.

Kỳ Duyên cũng khuyên vào mỗi sáng, uống một cốc nước ấm pha loãng với chanh và một muỗng dầu ô liu sẽ giúp các chị em duy trì vóc dáng cũng như sở hữu làn da mịn màng. Thói quen nhỏ này còn là một trong những bí quyết giúp Kỳ Duyên ngày càng thăng hạng nhan sắc, tỏa sáng để chinh phục giấc mơ lớn - đại diện vẻ đẹp Việt Nam tại đấu trường Miss Universe 2024.

Dầu ô liu Olivoilà là trợ thủ đắc lực giúp Kỳ Duyên nuột dáng, sáng da.

Khánh Vy và Kỳ Duyên còn có màn đối đáp để tìm ra loại dầu ô liu chất lượng. Olivoilà cũng được hé lộ là nhãn hiệu “chiến thắng” bởi không những có xuất xứ từ Tây Ban Nha - một trong những nơi sản xuất dầu ô liu cao cấp hàng đầu thế giới, loại dầu này còn sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội: Chứa hàm lượng polyphenol cao, có tác dụng chống oxy hóa, bổ sung các loại vitamin A, E, K tốt cho tim mạch, sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ.

Cách Thùy Tiên chạm đến phiên bản đẹp hơn mỗi ngày

Hoa hậu Thùy Tiên - người đẹp đã chinh phục trái tim hàng triệu người với vẻ ngoài rạng rỡ và thần thái tự tin - là nguồn cảm hứng trên hành trình đẹp hơn mỗi ngày. Không quá gò ép bản thân theo khuôn khổ, nàng hậu chia sẻ với Khánh Vy những thói quen nhỏ nhưng có tác dụng “F5” bản thân rất lớn.

Vì không ăn được rau xanh, Thùy Tiên chọn uống sinh tố, nước ép rưới thêm một chút dầu ô liu để tăng vị giác, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Không quá cầu kỳ trong việc chăm da, dưỡng tóc, nhưng vì ý thức bản thân là người của công chúng, Thùy Tiên luôn duy trì thói quen trộn một ít dầu ô liu vào sữa tắm, kem ủ tóc để có làn da mịn màng, căng bóng cùng vóc dáng chuẩn như hiện tại.

Khánh Vy học tập thói quen sử dụng dầu ô liu của Thùy Tiên trên hành trình đẹp hơn mỗi ngày.

Hoa hậu Thùy Tiên rất tâm đắc với quan điểm về cái đẹp của nhãn hàng dầu ô liu Olivoilà - “Healthy is the new sexy” (tạm dịch: Khỏe mạnh chính là một khái niệm mới về sự gợi cảm). Với nàng hậu, sức khỏe bên trong là cội nguồn của cái đẹp. Muốn bản thân đẹp hơn mỗi ngày, các chị em cần đầu tư, chăm sóc sức khỏe từ bên trong bằng từ những hành động nhỏ như chăm chút lựa chọn thực phẩm có nguyên liệu tốt để nạp vào cơ thể mỗi ngày. Khi bản thân khỏe mạnh, thần thái cũng sẽ khác.

“Tôi luôn muốn lan tỏa những giá trị, thông điệp tốt đẹp để truyền cảm hứng cho phụ nữ thêm tự tin, từ đó chăm sóc, xây dựng lối sống của mình tốt hơn”, Thùy Tiên cho biết.

Như vậy, dầu ô liu Olivoilà không chỉ đồng hành 3 nàng ngọc nữ, mà còn là bí quyết giúp nhiều chị em hoàn thiện bản thân và tỏa sáng hơn mỗi ngày. Dầu ô liu Olivoilà vừa tốt cho sức khỏe từ bên trong, vừa có thể chăm sóc vẻ bề ngoài hiệu quả, đặc biệt là làn da và mái tóc.