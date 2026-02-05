Kỳ chuyển nhượng lịch sử của bóng đá Nhật Bản

Kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26 chứng kiến làn sóng cầu thủ bóng đá Nhật Bản đổ bộ sang châu Âu với số lượng kỷ lục, đánh dấu chương mới trong sự phát triển của bóng đá xứ Phù Tang.

Kento Shiogai là thương vụ đình đám của Bundesliga ở phiên chợ giữa mùa.

Theo thống kê từ Japan Times, 22 cầu thủ Nhật Bản cập bến các CLB châu Âu trong phiên chợ mùa đông năm nay. Đây là số lượng kỷ lục của bóng đá Nhật Bản trong lịch sử các phiên chợ giữa mùa.

Trong số này, nhiều cầu thủ chuyển từ đội bóng châu Âu này sang đội châu Âu khác, nhưng cũng không ít người chuyển từ Nhật Bản sang. Nhiều tài năng trẻ thậm chí tìm thấy bến đỗ tại các giải đấu hàng đầu lục địa già với giá trị cao, phản ánh sức hút ngày càng tăng của cầu thủ Nhật Bản trên thị trường chuyển nhượng.

Kento Shiogai, tiền đạo vừa được NEC Nijmegen bán cho Wolfsburg với mức phí 10 triệu euro, là một trong những thương vụ đắt giá nhất của Bundesliga trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ngoài Shiogai, Keita Kosugi (Eintracht), Keito Kumahiro (Eintracht), Tomoya Ando (St Pauli), Taichi Hara (St Pauli), Kota Takai (Gladbach) và Ryota Onoda (Augsburg) là 6 cầu thủ người Nhật Bản khác vừa cập bến Bundesliga.

Tomiyasu đang làm lại sự nghiệp ở Ajax.

Giải VĐQG Bỉ (Jupiler Pro League) cũng tiếp tục là điểm đến quen thuộc với các cầu thủ Nhật, khi Shunsuke Saito gia nhập Westerlo, Shion Shinkawa đến STVV, và Daiki Hashioka chuyển tới KAA Gent.

Giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) chứng kiến Rion Ichihara gia nhập AZ Alkmaar, trong khi Takehiro Tomiyasu, cựu sao Arsenal, chuyển đến Ajax theo dạng tự do, ký hợp đồng ngắn hạn đến tháng 6/2026 để lấy lại phong độ.

Ngoài ra, số lượng lớn các cầu thủ trẻ Nhật Bản khác cũng đổ bộ sang những giải hạng Hai Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Việc J.League sắp chuyển sang lịch thi đấu đồng bộ với châu Âu từ mùa 2026/27 càng mở ra cơ hội lớn hơn cho các tài năng trẻ, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá Nhật Bản trên bản đồ thế giới.

