Kubo khiến Premier League 'dậy sóng'

Nhiều đội bóng tại Ngoại hạng Anh bắt đầu để mắt đến ngôi sao người Nhật Bản.

Kubo muốn rời Real Sociedad.

Sau khởi đầu mùa giải tệ hại khiến Real Sociedad rơi xuống nhóm cuối bảng La Liga, Takefusa Kubo được cho là mất kiên nhẫn với dự án hiện tại của đội bóng xứ Basque. Cầu thủ người Nhật Bản, từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới tại Sociedad, giờ đây cân nhắc nghiêm túc việc ra đi để tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp.

Theo AS, Kubo cảm thấy chán ngán trước tham vọng và sự đầu tư hạn chế của ban lãnh đạo Sociedad. Dù anh đã có những đóng góp nổi bật kể từ khi gia nhập đội bóng, thành tích yếu kém của tập thể khiến cầu thủ 24 tuổi lo ngại quãng thời gian sung mãn nhất của mình đang bị lãng phí. Phát biểu mập mờ "Tôi còn hợp đồng, nhưng biết đâu đấy" của Kubo được xem là tín hiệu cho một cuộc chia tay sắp tới.

Truyền thông Anh tiết lộ Aston Villa là đội bóng theo dõi sát sao tình hình của Kubo. HLV Unai Emery muốn bổ sung một cầu thủ chạy cánh sáng tạo, tốc độ và giàu kinh nghiệm để tăng chiều sâu đội hình cho nửa sau mùa giải.

Thương vụ này nhiều khả năng sẽ được xúc tiến ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ngoài ra, Everton, Brentford cùng một số đội bóng ở mức trung bình khá khác cũng để mắt đến tuyển thủ Nhật Bản.

Với giá trị thị trường hơn 30 triệu euro, Kubo hiện là một trong những ngôi sao châu Á được săn đón nhất tại châu Âu. Anh muốn gắn bó với một dự án có định hướng rõ ràng, đủ tham vọng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.