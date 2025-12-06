Kuala Lumpur 'đứng hình' trong mưa lớn

Mưa lớn tối 4/12 khiến giao thông quanh KLCC tê liệt, nhiều tuyến đường ở trung tâm Kuala Lumpur (Malaysia) đứng im hàng chục phút, người dân mắc kẹt trong ùn tắc kéo dài.

Kuala Lumpur kẹt xe vì mưa lớn tối 4/12.

Một trận mưa lớn vào tối 4/12 khiến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng xảy ra khắp khu vực trung tâm Kuala Lumpur, đặc biệt trên các tuyến đường quanh Trung tâm Thành phố Kuala Lumpur (KLCC), với nhiều đoạn đứng im từ khoảng 17h.

Trên đường Jalan Ampang, các phương tiện di chuyển từ Bukit Nanas về Ampang hoàn toàn đứng yên từ khoảng 18h, gần như không nhúc nhích suốt thời gian dài.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi lưu lượng xe từ Jalan P. Ramlee và Jalan Yap Kwan Seng đổ về ngày càng đông, khiến các giao lộ chính vốn đã căng thẳng vào giờ cao điểm thêm quá tải.

Những tài xế rời các tòa nhà thương mại và bãi đỗ xe có thu phí quanh KLCC cũng bị mắc kẹt trong dòng xe ùn ứ, khi các tuyến đường dẫn chính đều tắc nghẽn nặng.

Nhiều video và hình ảnh do người dùng mạng xã hội chia sẻ cho thấy các hàng xe trước KLCC, gần Wisma Getah, đứng im gần 30 phút, phản ánh tình trạng tê liệt giao thông trên diện rộng.

Tình huống tương tự cũng được ghi nhận trên đường Jalan Tun Razak, với cả hai chiều - từ Sungai Besi và từ Jalan Pahang - đều gặp phải ùn tắc kéo dài.

Giao thông trên đường cao tốc trên cao Ampang-Kuala Lumpur (AKLEH) cũng bị ảnh hưởng, dù các phương tiện vẫn có thể nhích từng chút một. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra cập nhật chính thức.