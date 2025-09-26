Kinh tế Mỹ tăng trưởng kỷ lục sau gần hai năm

Số liệu của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ công bố ngày 26/9 cho thấy GDP nước này trong quý II tăng 3,8% so với cùng kỳ, cao hơn mức 3,3% dự báo trước đó.

Dù quý II có bước nhảy ấn tượng, các chuyên gia cảnh báo đà tăng trưởng này khó duy trì lâu dài. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, đây là tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất kể từ quý III/2023. Trong đó, chi tiêu tiêu dùng, động lực chính của nền kinh tế, tăng 2,5%, cao hơn so với mức 1,6% trong báo cáo trước đó. Chi tiêu của doanh nghiệp cho các sản phẩm sở hữu trí tuệ và đầu tư thiết bị cũng tăng trưởng mạnh.

Tuy nhiên, một trong những nhân tố chủ yếu thúc đẩy đà tăng của GDP quý II chính là nhờ nhập khẩu giảm 29,3%, qua đó thu hẹp thâm hụt thương mại.

Về thị trường lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 218.000 trong tuần kết thúc ngày 20/9, cho thấy thị trường lao động vẫn đang ổn định và có chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Tuy vậy, phản ứng thị trường tương đối thận trọng. Chứng khoán Mỹ hạ nhiệt khi giới đầu tư cho rằng những số liệu này chưa đủ để thúc đẩy Fed tiếp tục hạ lãi suất. Trong khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng nhẹ.

Dù quý II có bước nhảy ấn tượng, các chuyên gia cảnh báo đà tăng trưởng này khó duy trì lâu dài. Lydia Boussour, kinh tế gia cấp cao tại EY-Parthenon, dự báo GDP quý III có thể tăng khoảng 2,5% nhờ tiêu dùng và các khoản đầu tư liên quan đến AI, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại trong nửa cuối năm do sự bất ổn trong chính sách thương mại và sức ép từ chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, áp lực thuế quan có thể tác động tới biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không thể chuyển đổi chi phí này sang người tiêu dùng, họ buộc phải tính đến các phương án sa thải hàng loạt nhằm tối ưu ngân sách. "Nếu lợi nhuận của doanh nghiệp giảm, rủi ro mất việc làm của người lao động sẽ cao hơn", Ryan Sweet - chuyên gia từ Oxford Economics cảnh báo.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã hạ lãi suất 0,25%, đưa lãi suất tham chiếu về vùng 4-4,25%. Tuy nhiên, với mức tăng GDP vừa công bố, thị trường không còn chắc chắn về khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.