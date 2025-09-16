Tổng thống Trump đề xuất điều chưa từng có tiền lệ với nền kinh tế Mỹ

Trong nỗ lực mới nhất nhằm định hình lại nền kinh tế Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ chấm dứt thông lệ kéo dài hàng thập kỷ là các công ty đại chúng công bố kết quả tài chính theo quý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh CNN ngày 16/9, động thái này sẽ tạo ra thay đổi lớn nhằm xử lý tình trạng tư duy ngắn hạn trong giới lãnh đạo doanh nghiệp vốn ám ảnh với việc làm hài lòng nhà đầu tư, nhưng cũng đồng nghĩa với việc thông tin về tình hình kinh doanh và nền kinh tế thực sẽ ít kịp thời hơn.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói không nên bắt các công ty phải báo cáo theo quý nữa mà thay vào đó nên công bố kết quả 6 tháng một lần.

Ông Trump nói: “Điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí và cho phép các nhà quản lý tập trung vào điều hành công ty của họ. Các bạn đã từng nghe câu này chưa: ‘Trung Quốc có tầm nhìn 50 đến 100 năm trong quản trị doanh nghiệp, trong khi chúng ta điều hành công ty theo từng quý???’ Không tốt chút nào!!!!”.

Trước đó, Giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon và nhà đầu tư Warren Buffett cũng từng đưa ra những lập luận tương tự.

Đối thủ tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump, bà Hillary Clinton, từng nói năm 2016 rằng bà rất lo ngại về chủ nghĩa tư bản theo quý.

Mối lo ngại là các doanh nghiệp Mỹ thường tập trung quá nhiều vào việc làm hài lòng thị trường chứng khoán vốn nổi tiếng thất thường, thay vì chú trọng đúng mức vào những thách thức và cơ hội dài hạn.

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng gánh nặng quy định trong báo cáo tài chính theo quý đã gây sụt giảm mạnh số lượng công ty đại chúng tại Mỹ.

Ông Trump lưu ý rằng việc từ bỏ báo cáo theo quý sẽ phụ thuộc vào quyết định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

SEC có thể sớm có cơ hội xem xét thay đổi này.

Sàn giao dịch chứng khoán dài hạn (LTSE) dự kiến sớm gửi kiến nghị lên SEC nhằm loại bỏ yêu cầu báo cáo lợi nhuận theo quý và thay vào đó cho phép các công ty báo cáo kết quả 6 tháng một lần.

Giám đốc điều hành LTSE, ông Bill Harts, bình luận: “Chúng ta nghe rất nhiều về việc trở thành công ty đại chúng là quá nặng nề. Đây là một ý tưởng đã đến lúc cần thực hiện”.

Trong thập niên 2010, các nhà quản lý ở Liên minh châu Âu và Anh đã ngừng yêu cầu các công ty báo cáo kết quả theo quý, chuyển sang chế độ báo cáo 6 tháng.

Năm 2018, ông Trump từng kêu gọi SEC nghiên cứu chuyển sang hệ thống báo cáo 6 tháng để linh hoạt hơn và tiết kiệm chi phí.

Ông Jaret Seiberg, Giám đốc điều hành tại TD Cowen Washington Research Group, viết trong một bản ghi chú gửi khách hàng ngày 15/9: “Chúng tôi tin rằng việc chuyển từ báo cáo theo quý sang 6 tháng đã đi từ chỗ khó xảy ra thành có khả năng xảy ra, dù chưa chắc chắn”.

Ông Seiberg lưu ý có một xu hướng trong ngành muốn loại bỏ báo cáo theo quý và Chủ tịch SEC Paul Atkins ủng hộ cắt giảm thủ tục. Ông Seiberg viết: “Đây có vẻ là một chiến thắng chính sách dễ dàng mà Chủ tịch SEC Paul Atkins có thể mang lại cho Tổng thống”.

Ông Seiberg cho biết nhân viên SEC có thể sẽ mất ít nhất 6 tháng để xây dựng dự thảo quy định và thu thập dữ liệu để hỗ trợ.

Tuy nhiên, các cổ đông, nhà kinh tế, nhà hoạch định chính sách và nhiều bên khác đã quen với việc nhận những thông tin cập nhật kịp thời từ các công ty lớn.

Các báo cáo theo quý của các hãng hàng không cho thấy rõ xu hướng nhu cầu đi lại, kết quả của các ngân hàng lớn cung cấp cảnh báo sớm về tình trạng thua lỗ cho vay, còn báo cáo của các tập đoàn công nghệ lớn hiện cho thấy những cập nhật kịp thời về làn sóng trí tuệ nhân tạo.

Chuyển sang báo cáo 6 tháng có thể khiến những thông tin này bị chậm lại và làm gia tăng biến động cổ phiếu khi nền kinh tế và các ngành thay đổi.