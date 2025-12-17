Kình ngư Việt Nam khiến truyền thông Thái Lan 'dậy sóng' ở SEA Games

Ngay kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp, Trần Văn Nguyễn Quốc (đến từ Đà Nẵng) bộc lộ tài năng trên mỗi đường đua mà anh tham gia. Trong ngày thi đấu 13/12, kình như sinh năm 2002 bám đuôi quyết liệt nhà vô địch Khiew Hoe Yean (Malaysia) trên đường đua 200 m tự do nam với kết quả suýt sao, chỉ kém 0,06 giây. Dù giành huy chương bạc, cái tên Trần Văn Nguyễn Quốc vẫn để lại ấn tượng trong cộng đồng yêu bơi lội. Sau ngày thi đấu nỗ lực, loạt báo Thái Lan như Thairath, Bangkok Post, The Nation hay Matichon liên tục đưa tin về thành tích đồng đội của tuyển bơi Việt Nam và nhấn mạnh vào màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Quốc. Ảnh: Duy Hiệu.