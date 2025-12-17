Kình ngư Việt Nam khiến truyền thông Thái Lan 'dậy sóng' ở SEA Games

|
Ngay kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp, Trần Văn Nguyễn Quốc (đến từ Đà Nẵng) bộc lộ tài năng trên mỗi đường đua mà anh tham gia. Trong ngày thi đấu 13/12, kình như sinh năm 2002 bám đuôi quyết liệt nhà vô địch Khiew Hoe Yean (Malaysia) trên đường đua 200 m tự do nam với kết quả suýt sao, chỉ kém 0,06 giây. Dù giành huy chương bạc, cái tên Trần Văn Nguyễn Quốc vẫn để lại ấn tượng trong cộng đồng yêu bơi lội. Sau ngày thi đấu nỗ lực, loạt báo Thái Lan như Thairath, Bangkok Post, The Nation hay Matichon liên tục đưa tin về thành tích đồng đội của tuyển bơi Việt Nam và nhấn mạnh vào màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Quốc. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Kình ngư 17 tuổi còn gây chú ý ở nội dung bơi tiếp sức 4x200 m tự do nam với huy chương vàng danh giá. Trước khi đến với đấu trường khu vực, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng đặt mục tiêu cho mỗi tuyển thủ một huy chương vàng, riêng Nguyễn Quốc là một huy chương bất kỳ. Song, chàng trai chứng minh thực lực khi hoàn thành bộ sưu tập huy chương vàng, bạc và đồng. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Bên cạnh chuyên môn, Trần Văn Nguyễn Quốc cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ nhờ vóc dáng săn chắc và thể lực ổn định. Anh được gọi là "hot boy" mới nổi trong làng bơi Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Nguyễn Quốc trên bục nhận huy chương đồng cự ly 100 m tự do nam. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Ở tuổi 17, Nguyễn Quốc sở hữu vóc dáng lý tưởng cho môn bơi lội: cao ráo, sải tay dài và thân hình cân đối. Đây những yếu tố phù hợp với đòi hỏi về thể lực và kỹ thuật của môn bơi đường đua. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Kình ngư trẻ đến với bơi lội từ năm 7 tuổi và nuôi dưỡng đam mê tại câu lạc bộ địa phương. Nguyễn Quốc cho biết anh chăm chỉ bơi mỗi ngày một tiếng đồng hồ và may mắn "lọt vào mắt xanh" của trưởng CLB bơi Đà Nẵng. Đến năm 13 tuổi, nhờ chiều cao vượt trội, Nguyễn Quốc tiếp tục được huấn luyện viên tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng để mắt đến. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Năm 2023, Nguyễn Quốc lần đầu để lại dấu ấn trên đường đua bơi lội Việt Nam ở giải trẻ quốc gia với huy chương vàng cự ly 50 m, sau đó là 100 m. Tháng 3, kình ngư trẻ tuổi tiếp tục gây bất ngờ ở các giải trong nước ở đa dạng cự ly. Ảnh: Duy Hiệu.
