Kinh hãi hơn 2 tấn mỡ và da bò bốc mùi suýt tuồn vào thị trường

Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ hơn 2 tấn mỡ và da bò bốc mùi hôi thối, buộc tiêu hủy toàn bộ và xử phạt chủ hộ kinh doanh 8 triệu đồng.

Ngày 14/8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10, Chi cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Quang Minh kiểm tra, phát hiện xe tải chở số lượng lớn mỡ và da bò.

Tại thời điểm kiểm tra, trên ôtô chở 1.150 kg mỡ và 1.020 kg da bò đã bốc mùi hôi thối, đồng thời lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Bước đầu xác định, chủ lô hàng trên là ông Đỗ Văn Lục, trú tại thôn Hà Lâm, xã Thư Lâm, Phú Thọ. Người này khai nhận đang mang số hàng trên từ Phú Thọ về Hà Nội tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đội QLTT số 10 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hộ kinh doanh Đỗ Văn Lục 8 triệu đồng, buộc tiêu hủy 1.150 kg mỡ bò và 1.020 kg da bò nói trên.

Mỡ và da bò được chứa trong các rổ nhựa với tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Quản lý thị trường.

Đây không phải là lần đầu tiên QLTT TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 12/8, lực lượng QLTT Hà Nội phối hợp với Công an xã Quang Minh đã khám lô hàng hóa thực phẩm (xương lưng lợn) đông lạnh của Công ty TNHH thực phẩm Quỳnh Hương đang gửi bảo quản, lưu trữ tại kho lạnh HPC Kiên Cường thuộc Công ty CP HPC Kiên Cường (địa chỉ: Lô 43B, KCN Quang Minh, xã Quang Minh).

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa là xương lưng lợn đông lạnh do nước ngoài sản xuất, được chứa đựng trong 786 thùng giấy bìa carton, có tổng trọng lượng là 15.720 kg. Trên bao bì hàng hóa ghi chữ nước ngoài, có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày 16/2/2022.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định kể từ ngày lô hàng hóa hết hạn sử dụng đã được lưu giữ tại kho lạnh HPC Kiên Cường 796 thùng (15.920 kg); 10 thùng (200 kg) đã được bán, hàng hóa thực tế còn tại kho là 786 thùng (15.720 kg). Hiện Đội QLTT số 10 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

Phó chi cục trưởng Chi Cục QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn hiện tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tập trung rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo kế hoạch định kỳ đã xây dựng. Đồng thời tập trung thực hiện chuyên đề ATTP đã ban hành.