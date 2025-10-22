Kính 3.500 USD của Apple được sản xuất ở Việt Nam

Theo thông tin trên bao bì, kính Vision Pro mới nhất của Apple sẽ được lắp ráp tại Việt Nam như một phần trong chiến lược dịch chuyển khâu sản xuất khỏi Trung Quốc.

Phiên bản kính Vision Pro mới với bộ vi xử lý M5 mới và dây đeo thoải mái hơn được lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Gizmodo.

Kính Vision Pro mới của Apple có thể không mang lại nhiều tính năng mới mẻ, nhưng đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong quy trình sản xuất.

Theo Bloomberg, dựa trên thông tin ghi trên bao bì, phiên bản kính Vision Pro mới với bộ vi xử lý M5 mới và dây đeo thoải mái hơn được lắp ráp tại Việt Nam. Trước đó, bản gốc ra mắt vào tháng 2/2024 với bộ xử lý M2 ban đầu được sản xuất tại Trung Quốc.

Mặc dù kính Vision Pro được dán nhãn "made in Vietnam", một số phụ kiện như dây đeo Dual Knit Band, gồm các dải bao quanh phía sau và đỉnh đầu, vẫn được sản xuất tại Trung Quốc tại nhà máy của Luxshare.

Hiện vẫn chưa rõ liệu việc sản xuất kính Vision Pro có được phân chia giữa Việt Nam và Trung Quốc hay không.

Mặc dù kính Vision Pro là một trong những sản phẩm có số lượng bán thấp nhất của Apple, động thái này nhấn mạnh sự dịch chuyển của công ty khỏi Trung Quốc. Apple vẫn sản xuất phần lớn iPhone tại nước này, nhưng phần lớn sản phẩm của Táo khuyết dành cho thị trường Mỹ đang được dịch chuyển sang nơi khác.

Đầu năm nay, công ty đã chuyển phần lớn nguồn cung iPhone cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ với mục đích tránh thuế quan mới đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.

Trước đó, Apple cũng đã đưa dây chuyền sản xuất AirPods và Apple Watch về Việt Nam, bên cạnh một số mẫu iPad và HomePods.

Ngoài ra, Bloomberg cũng tiết lộ một loạt thiết bị dành cho nhà thông minh mới sắp tới của Apple, bao gồm màn hình thông minh, camera an ninh trong nhà và robot để bàn cũng sẽ được sản xuất tại Việt Nam.