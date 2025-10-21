Tin buồn với fan Samsung

Việc Samsung hủy bỏ việc phát triển Galaxy S26 Edge cho thấy ông lớn công nghệ Hàn Quốc đang đối mặt giai đoạn khủng hoảng bản sắc và định hướng sản phẩm.

Samsung dừng phát triển dòng Galaxy S26 Edge. Ảnh: Bloomberg.

Chỉ chưa đầy một năm sau khi Galaxy S25 Edge ra mắt, thông tin từ Hàn Quốc cho thấy mẫu điện thoại kế nhiệm đã bị hủy bỏ do doanh số thấp và định hướng kinh doanh thay đổi.

Galaxy S25 Edge ban đầu được giới thiệu như thiết bị nổi bật với thiết kế siêu mỏng, đón đầu iPhone Air ccuar Apple. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng khiến Samsung quyết định quay lại dòng Galaxy Plus truyền thống ở thế hệ S26. Nhiều chuyên gia cho rằng việc dừng sản phẩm này phản ánh tâm lý thận trọng của hãng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và nhu cầu thị trường đang thay đổi.

Trong quá khứ, Samsung từng bị chỉ trích vì sao chép một số chiến lược của Apple, từ việc loại bỏ giắc cắm tai nghe, bỏ củ sạc trong hộp cho tới phong cách thiết kế phụ kiện. Động thái mới nhất tiếp tục làm dấy lên tranh luận rằng Samsung đang dần đánh mất sự khác biệt từng giúp họ dẫn đầu thị trường smartphone Android.

Theo các báo cáo nội bộ, Galaxy S26 Edge được thiết kế với viên pin 4.200 mAh và cụm camera sau với nhiều ống kính. Dù được đánh giá có tiềm năng, dự án này bị ngừng lại trước khi hoàn thiện. Trong khi đó, Apple cũng đang đối mặt với tình trạng bán iPhone Air chậm hơn dự kiến, cho thấy dòng điện thoại siêu mỏng chưa thực sự hấp dẫn người dùng.

Các nhà phân tích nhận định việc Samsung liên tục thay đổi định hướng có thể khiến hình ảnh thương hiệu của hãng trở nên thiếu ổn định trong mắt người dùng. Ông lớn công nghệ Hàn Quốc từng là biểu tượng sáng tạo của ngành di động. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Samsung chỉ phản ứng theo xu hướng thay vì tạo ra thứ mới.

Dù vậy, vẫn còn những sản phẩm cho thấy tinh thần đổi mới của Samsung chưa biến mất. Dòng Galaxy Z Fold7 là minh chứng rõ ràng cho chiếc điện thoại gập mỏng, có độ bền cao, hiệu năng mạnh và nhận được phản hồi tích cực trên toàn cầu. Thành công của Fold7 cho thấy khi tập trung vào thế mạnh công nghệ cốt lõi, Samsung vẫn giữ được vị thế dẫn đầu.

Từng mang đến những sản phẩm mang tính biểu tượng như Galaxy Note, Samsung đang đứng trước lựa chọn giữa việc duy trì bản sắc sáng tạo hay tiếp tục chạy theo xu hướng thị trường. Việc hủy bỏ Galaxy S26 Edge có thể chỉ là một bước điều chỉnh trong chiến lược phát triển của ông lớn công nghệ này.