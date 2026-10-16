Kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bất ngờ giảm

Trong tháng 9, Trung Quốc giảm mua rau quả từ Việt Nam. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng qua, xuất khẩu sang thị trường này vẫn tăng trưởng 2 con số.

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy trong tháng 9, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 1 tỷ USD , giảm 18% so với tháng 8 và giảm 14% so với cùng kỳ năm 2025. Dù vậy, đây vẫn là tháng thứ 3 liên tiếp trị giá xuất khẩu rau quả vượt mốc 1 tỷ USD .

Tính chung 9 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 7,28 tỷ USD , tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều thị trường khởi sắc

Liên quan đến cơ cấu thị trường, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hà Lan là 5 thị trường xuất khẩu hàng rau quả lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng qua. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất.

Đáng chú ý, nếu tính riêng trong tháng 9, xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Trung Quốc đã "giảm tốc", chỉ đạt 845,6 triệu USD , giảm hơn 20% so với tháng trước và giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường tỷ dân vẫn tăng trưởng 2 con số, đạt 4,72 tỷ USD , tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2025 cũng như chiếm gần 65% tổng trị giá xuất khẩu rau quả.

CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ VIỆT NAM TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam. Nhãn Trung Quốc Mỹ Hàn Quốc Nhật Bản Hà Lan Đài Loan (Trung Quốc) Australia Thị trường khác Cơ cấu % 64.8 6.7 3.6 2.7 2.3 1.9 1.5 16.5

Tương tự, xuất khẩu rau quả sang thị trường Mỹ trong 9 tháng tăng ở mức 2 con số so với cùng kỳ năm 2025, đạt 484,7 triệu USD , tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2025. Thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản cũng ghi nhận các con số tích cực, đạt lần lượt 263,6 triệu USD (+11%) và 193,8 triệu USD (+6%).

Xuất khẩu rau quả sang một số thị trường lớn 9 tháng qua cũng duy trì được đà tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm 2025, bao gồm Hà Lan, Australia, Malaysia, Đức, Nga, Canada... Đặc biệt, xuất khẩu mặt hàng này sang Campuchia tăng mạnh ở mức 3 con số so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ riêng 2 thị trường Thái Lan và UAE ghi nhận mức giảm trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm lần lượt 7% và 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Cục Hải quan nhận định xuất khẩu rau quả Việt Nam những tháng cuối năm 2026 dự kiến tiếp tục khả quan nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng cao tại Trung Quốc, các nước châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng ổn định tại các thị trường quy mô lớn này, các doanh nghiệp xuất khẩu đang phải đối mặt với áp lực ngày càng khắt khe về hàng rào kỹ thuật. Điều này đòi hỏi toàn ngành phải chủ động kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu, tuân thủ chặt chẽ quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Thái Lan vẫn là nguồn cung rau quả hàng đầu cho Trung Quốc

Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết 8 tháng đầu năm 2026, trị giá nhập khẩu hàng rau, hoa, củ, quả và sản phẩm chế biến của nước này đạt hơn 19 tỷ USD , tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Thái Lan, Việt Nam, Chile, New Zealand và Australia là 5 thị trường hàng đầu xuất khẩu các mặt hàng này sang Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm.

5 THỊ TRƯỜNG CUNG CẤP RAU QUẢ LỚN NHẤT CHO TRUNG QUỐC TRONG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc. Nhãn Thái Lan Việt Nam Chile New Zealand Australia Trị giá Tỷ USD 6.8 4 2.3 0.721 0.627

Đáng chú ý, Thái Lan là nguồn cung rau, hoa, củ, quả cũng như sản phẩm chế biến lớn nhất lớn nhất cho thị trường Trung Quốc 8 tháng qua, đạt 6,8 tỷ USD , tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2025. Thị phần mặt hàng này của Thái Lan trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc chiếm 35,8%, cao hơn so với mức 35,1% cùng kỳ năm ngoái.

Xếp sau là Việt Nam với trị giá xuất khẩu đạt hơn 4 tỷ USD , tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm hơn 21% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Trung Quốc.

Trong khi đó, Chile là nguồn cung lớn thứ 3, đạt 2,35 tỷ USD , giảm 22,4% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 12,3% thị phần trong 8 tháng đầu năm 2026.