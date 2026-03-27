Kim Kardashian thỏa thuận bí mật về vụ lộ clip tai tiếng

  • Thứ bảy, 28/3/2026 00:00 (GMT+7)
Kim Kardashian và Ray J đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp bí mật vào năm 2023, liên quan đến đoạn clip tai tiếng mà cả hai bị lộ hồi năm 2007.

Theo TMZ, thỏa thuận bí mật này được ký kết bởi chính bộ đôi cùng với mẹ của họ là Kris Jenner và Sonja Norwood.

Văn bản mang tên “Thỏa thuận dàn xếp bảo mật và miễn trừ trách nhiệm chung” nêu rõ các bên đồng ý giải quyết toàn bộ khiếu nại trong quá khứ và tương lai, tranh chấp, nguyên nhân kiện tụng, biện hộ và những tổn thất liên quan đến đoạn băng.

Kim Kardashian anh 1

Ray J và Kim thời còn bên nhau. Ảnh: WireImage.

Ngoài ra, một điều khoản quy định cả bốn người không được “bôi nhọ hoặc làm tổn hại đến nhân cách, danh tiếng, sự liêm chính, tính trung thực, hoạt động kinh doanh hoặc phương thức kinh doanh” của nhau.

Ray J được cho là đã nhận 6 triệu USD để ký vào thỏa thuận này. Hồi tháng 11/2025, nam ca sĩ từng đệ đơn kiện hai mẹ con Kim Kardashian vì cho rằng họ đã vi phạm thỏa thuận bí mật.

Cụ thể, Ray J cáo buộc Kim Kardashian và Kris Jenner đã "nói dối suốt hai thập kỷ về vụ rò rỉ clip sex tai tiếng". Anh khẳng định chính hai mẹ con họ là người đứng sau vụ rò rỉ clip sex từng gây chấn động truyền thông vào năm 2007.

Rapper cũng cho biết đoạn clip này được quay hoàn toàn tự nguyện vào năm 2003, khi anh và Kim còn hẹn hò. Ray J tiết lộ từng cùng Kim bàn chuyện tung đoạn clip nhạy cảm vào năm 2006. Thời điểm đó, Kim được cho là đã nói rằng bà Kris Jenner "nên là người phụ trách việc tung clip".

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

'Tội phạm 101' toàn sao vẫn 'xịt'

"Crime 101" (tựa Việt: Tội phạm 101) sở hữu kịch bản có chiều sâu và dàn cast hạng A đầy thực lực. Thế nhưng, phim lại thất bại phòng vé với doanh thu lẹt đẹt.

18:46 21/3/2026

‘Cô dâu’ không giống ai

"Cô dâu!" của Maggie Gyllenhaal đặc biệt, trần trụi, đầy tính phơi bày. Chỉ là giá như cách truyền tải thông điệp phim tinh tế và thận trọng hơn một chút nữa.

18:22 22/3/2026

Trang Pháp sang Trung Quốc thi Đạp gió

Giọng ca "Bê tráp" xác nhận tham gia chương trình Đạp gió mùa 7 tại Trung Quốc. Cô cho biết muốn học hỏi, đem âm nhạc và văn hóa Việt Nam giao lưu trên đấu trường quốc tế.

11 giờ trước

  • TMZ

    TMZ

    TMZ là trang web tin tức lần đầu ra mắt vào ngày 8/11/2005. Trang này là dự án kết hợp giữa AOL và Telepictures Productions, một nhánh của hãng Warner Bros., cho đến khi công ty Time Warner tước bỏ quyền sở hữu của AOL vào năm 2009. Tên TMZ là viết tắt của cụm từ "thirty-mile zone".

    • Thành lập: 8/11/2005
    • Trụ sở: 13031 West Jefferson Boulevard, Los Angeles, California
    • Sáng lập: Harvey Levin, Jim Paratore

Lee Sang Bo trước khi qua đời

Lee Sang Bo qua đời khi tuổi còn khá trẻ. Trước khi mất, nam diễn viên xóa toàn bộ thông tin hồ sơ và bài đăng trên mạng xã hội.

