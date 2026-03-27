Kim Kardashian thỏa thuận bí mật về vụ lộ clip tai tiếng

Kim Kardashian và Ray J đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp bí mật vào năm 2023, liên quan đến đoạn clip tai tiếng mà cả hai bị lộ hồi năm 2007.

Theo TMZ, thỏa thuận bí mật này được ký kết bởi chính bộ đôi cùng với mẹ của họ là Kris Jenner và Sonja Norwood.

Văn bản mang tên “Thỏa thuận dàn xếp bảo mật và miễn trừ trách nhiệm chung” nêu rõ các bên đồng ý giải quyết toàn bộ khiếu nại trong quá khứ và tương lai, tranh chấp, nguyên nhân kiện tụng, biện hộ và những tổn thất liên quan đến đoạn băng.

Ray J và Kim thời còn bên nhau. Ảnh: WireImage.

Ngoài ra, một điều khoản quy định cả bốn người không được “bôi nhọ hoặc làm tổn hại đến nhân cách, danh tiếng, sự liêm chính, tính trung thực, hoạt động kinh doanh hoặc phương thức kinh doanh” của nhau.

Ray J được cho là đã nhận 6 triệu USD để ký vào thỏa thuận này. Hồi tháng 11/2025, nam ca sĩ từng đệ đơn kiện hai mẹ con Kim Kardashian vì cho rằng họ đã vi phạm thỏa thuận bí mật.

Cụ thể, Ray J cáo buộc Kim Kardashian và Kris Jenner đã "nói dối suốt hai thập kỷ về vụ rò rỉ clip sex tai tiếng". Anh khẳng định chính hai mẹ con họ là người đứng sau vụ rò rỉ clip sex từng gây chấn động truyền thông vào năm 2007.

Rapper cũng cho biết đoạn clip này được quay hoàn toàn tự nguyện vào năm 2003, khi anh và Kim còn hẹn hò. Ray J tiết lộ từng cùng Kim bàn chuyện tung đoạn clip nhạy cảm vào năm 2006. Thời điểm đó, Kim được cho là đã nói rằng bà Kris Jenner "nên là người phụ trách việc tung clip".