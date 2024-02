Kim Kardashian hẹn hò sao bóng bầu dục kém 12 tuổi

Kim Kardashian và Odell Beckham Jr. gặp gỡ nhau từ tháng 9/2023, đến nay họ mới được xác nhận hẹn hò.

Theo Us Weekly, Kim Kardashian hiện trong mối quan hệ yêu đương với ngôi sao bóng bầu dục Odell Beckham Jr. (32 tuổi). Nguồn tin cho biết bộ đôi cẩn thận trong việc hẹn hò vì "tính cách Beckham Jr. kín đáo hơn Kardashian nhiều".

"Odell là người khiêm tốn, trong khi Kim đã quen với hào quang, ánh đèn sân khấu. Do đó, họ cố gắng hòa hợp và tìm hướng đi tiếp theo cho cả hai", người thân cận tiết lộ.

Hiện, bà mẹ 4 con và cầu thủ của Baltimore Ravens chưa lên tiếng về thông tin này.

Page Six cho hay lần đầu Kardashian đi chơi cùng Beckham Jr. vào tháng 9/2023, sau khi sao NFL chia tay bạn gái Lauren “Lolo” Wood. Tuy nhiên, thời điểm đó, họ được cho là chỉ xem nhau như bạn bè và tụ tập theo nhóm. Trong tiệc sinh nhật của Beckham Jr., Kardashian và một số người bạn đã đến chúc mừng.

Nhưng tới tháng 11 cùng năm, tin đồn hẹn hò dấy lên khi cặp sao xuất hiện bên nhau tại bữa tiệc sau lễ trao giải CFDA.

Kim Kardashian được cho đang hẹn hò cầu thủ bóng bầu dục Odell Beckham Jr.. Ảnh: Page Six.

Odell Beckham Jr. sinh ra ở Mỹ, hiện chơi cho đội Baltimore Ravens của Liên đoàn Bóng đá Quốc gia. Trước Kim Kardashian, Gigi Hadid cũng vướng tin yêu cầu thủ này.

Trong khi đó, đây không phải lần đầu người sáng lập thương hiệu KKW Beauty hẹn hò cầu thủ. Hồi năm 2007, Kardashian qua lại với ngôi sao New Orleans Saints, Reggie Bush. Người đàn ông này thậm chí còn xuất hiện trong chương trình thực tế Keeping Up with the Kardashians của gia đình cô. Họ chia tay vào năm 2010.

Kardashian sau đó yêu và trải qua cuộc hôn nhân sóng gió với Kanye West. Cả hai có 4 con chung, hiện bọn trẻ sống với mẹ. Sau ly hôn vào năm 2021, cặp sao thỉnh thoảng chạm mặt nhau khi đến xem con trai Saint chơi bóng rổ. Gần đây, họ hội ngộ trong bữa tiệc thân mật.