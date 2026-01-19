Kiều Minh Tuấn có thể thở phào nhẹ nhõm

"Con kể ba nghe" khép lại tuần mở màn với thành tích 33 tỷ đồng, vươn lên vị trí top 1 phòng vé Việt.

Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy Con kể ba nghe là cái tên được săn đón nhất ngoài rạp tuần qua. Bộ phim có Kiều Minh Tuấn đóng chính ghi nhận doanh thu gần 23 tỷ đồng dịp cuối tuần, với 256.000 đầu vé bán ra. Tính đến cuối ngày 18/1, tác phẩm chạm mốc 33 tỷ đồng phòng vé - thành tích tương đối khả quan với phim Việt trong tuần mở màn.

Với màn chạy đà thuận lợi, phim hoàn toàn có thể chạm điểm hòa vốn trong tuần tới. Song, cơ hội chinh phục mốc doanh thu 100 tỷ đồng khó xảy ra. Dẫu vậy, đây vẫn là phim thành công phòng vé của Kiều Minh Tuấn. Trước đó, anh từng có thời gian trồi sụt với những dự án thua lỗ, điển hình như Duyên ma, Kẻ ẩn danh hay Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu.

Kiều Minh Tuấn giảm hàng chục kg để đóng phim. Ảnh: NSX.

Con kể ba nghe xoay quanh mối quan hệ cha con đầy trúc trắc giữa Thái (Kiều Minh Tuấn) - một nghệ sĩ xiếc có vợ qua đời trong một buổi diễn. Con của ông là Minh (Hạo Khang) đang tuổi dậy thì, mắc chứng trầm cảm.

Hết lần này đến lần khác, Minh có những hành động bất thường, thậm chí tự hủy hoại bản thân. Điều đó khiến ông Thái không cách nào hiểu nổi. Từ đây, hành trình phim đưa khán giả đi qua những lạc nhịp, đứt gãy trong mối quan hệ cha con.

Sau các suất chiếu đầu tiên, đứa con tinh thần của đạo diễn Đỗ Quốc Trung nhận phản hồi tương đối tích cực nhờ câu chuyện có cảm xúc, cùng diễn xuất nhập tâm, tròn trịa của dàn cast. Dẫu vậy, kịch bản và cách dẫn dắt trong phim còn một số vụng về. Ý tưởng về mâu thuẫn thế hệ hay cách giải quyết chưa có phát hiện mới mẻ, khiến nửa cuối phim bị đuối.

Trở lại với rạp Việt, sau khi bị phim có Kiều Minh Tuấn soán ngôi, Thiên đường máu tụt xuống vị trí top 2. Sau những tuần đầu gây sốt nhờ chủ đề hấp dẫn, phim đã hạ nhiệt. Hiện tại, doanh thu tác phẩm đã gần chạm mốc 120 tỷ đồng . Tri Thức - Znews dự đoán Thiên đường máu sẽ dừng chân trước ngưỡng doanh thu 150 tỷ đồng .