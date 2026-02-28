Kiều Loan hiện tại

Thời gian qua, Kiều Loan được chú ý trên các nền tảng mạng xã hội vì nhiều tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm. Song á hậu luôn giữ động thái im lặng. Trên trang cá nhân, cô vẫn thoải mái cập nhật những hoạt động trong công việc kinh doanh, học tập và cuộc sống cá nhân.

Người đẹp được khen ngày càng gợi cảm, sang trọng. Cô hiện sống trong một căn hộ cao cấp ở TP.HCM, sở hữu nhiều bộ sưu tập hàng hiệu đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Kiều Loan đón tuổi 26 ít ngày trước. Cô khoe được tặng bó hồng lớn cùng bánh kem. Người đẹp nhận nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, fan sắc đẹp. "Tuổi mới thật rực rỡ", cô chia sẻ.

Thời gian qua, Kiều Loan gần như rút lui các hoạt động nghệ thuật. Thỉnh thoảng, cô chỉ tham gia vài sự kiện giải trí. Á hậu tập trung cho việc kinh doanh ở lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm và theo học ngành Y khoa tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng thực hiện một số bộ ảnh được đầu tư công phu và chia sẻ trên mạng xã hội. Kiều Loan sở hữu sắc vóc cuốn hút, hình thể cân đối. Trước đó, cô vướng tin mang thai và sinh con đầu lòng song không lên tiếng xác nhận.

Một số hình ảnh của Kiều Loan trong ngày Tết Nguyên đán vừa qua. Giống mọi năm, Miss World Vietnam 2019 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình trong những ngày Tết tại quê.

