Kiện toàn nhân sự Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM

Chiều 30/9, UBND TP.HCM tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP.HCM đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM.
Theo đó, ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM.
|
Ông Nguyễn Văn Được trao quyết định cho Ban Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM. Ảnh: T.B
UBND TP.HCM cũng bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM gồm: ông Thái Thành Chung (Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM); bà Diệp Bửu Chi (Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM); ông Nguyễn Quốc Bình (Phó Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM); ông Nguyễn Thanh Quang (Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương); ông Trương Thanh Phong (Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu).
Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM Cao Anh Minh sinh năm 1968; quê quán tỉnh Tây Ninh. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Kỹ sư Thông tin Vô tuyến Truyền thanh và Truyền hình, Cử nhân Báo chí. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.
Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý
Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.
Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.