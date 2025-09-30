Kiện toàn nhân sự Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM

Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM.

Chiều 30/9, UBND TP.HCM tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP.HCM đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM.

Theo đó, ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được trao quyết định cho Ban Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM. Ảnh: T.B

UBND TP.HCM cũng bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM gồm: ông Thái Thành Chung (Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM); bà Diệp Bửu Chi (Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM); ông Nguyễn Quốc Bình (Phó Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM); ông Nguyễn Thanh Quang (Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương); ông Trương Thanh Phong (Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM Cao Anh Minh sinh năm 1968; quê quán tỉnh Tây Ninh. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Kỹ sư Thông tin Vô tuyến Truyền thanh và Truyền hình, Cử nhân Báo chí. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.