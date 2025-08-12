Chỉ định nhân sự chủ chốt Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP.HCM

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Sáng 12/8, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM, chỉ định nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM Nguyễn Khoa Hải chúc mừng tập thể Ban Chấp hành và các nhân sự chủ chốt trong Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: Ngô Tùng.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Thanh Trà, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, đã công bố quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM về thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP.HCM trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM cũng quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP.HCM gồm 12 thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM gồm 5 thành viên.

Ông Nguyễn Phước Lộc chúc mừng các nhân sự trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM là bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Phó bí thư là anh Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 thành viên, trong đó anh Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, làm Phó chủ nhiệm.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chúc mừng tập thể Đảng bộ bộ phận Ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi do anh Ngô Minh Hải làm Bí thư.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết việc thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố là để hoàn thiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và xác định quy mô, hoạt động của MTTQ Việt Nam và có vị trí rất quan trọng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM.

Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận 35 tổ chức cơ cở đảng với 2.021 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố về trực thuộc Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố. Theo quy định và chức năng, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng đã thành lập và chỉ định nhân sự các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc theo ban chuyên môn tham mưu giúp việc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.