Kiến nghị kiểm điểm hiệu trưởng bị tố 'cắt xén' bữa ăn bán trú

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai kiến nghị kiểm điểm đối với hiệu trưởng trường Mầm non 19/5 về khuyết điểm trong tổ chức bán trú và quản lý tài chính.

Trường Mầm non 19/5. Ảnh: FBNT.

Ngày 13/5, Sở GD&ĐT Gia Lai đã có văn bản kiến nghị UBND xã Bờ Ngoong tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với hiệu trưởng trường Mầm non 19/5 (xã Bờ Ngoong) về các khuyết điểm trong công tác tổ chức bán trú.

Trước đó, Sở GD&ĐT Gia Lai có kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (trú xã Bờ Ngoong) về bữa cơm cho học sinh tại trường Mầm non 19/5.

Sở xác định khối lượng cá diêu hồng thực tế để nấu ăn cho học sinh trong ngày 11/11/2025 không đủ so với khối lượng tính khẩu phần ăn của học sinh. Tuy nhiên, việc này là do yếu tố khách quan và luôn xảy ra trong thực tế vì có tình trạng học sinh đi học trễ.

Đặc biệt, qua kiểm tra, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai xác định việc thu, chi kinh phí phục vụ công tác bán trú của trường Mầm non 19/5 đã không đưa vào sổ kế toán của nhà trường; thu, chi bằng tiền mặt, không có hóa đơn mua hàng. Trách nhiệm các khuyết điểm này thuộc về hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, nhân viên kế toán kiêm nhiệm của nhà trường.

Phía Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cũng kết luận nội dung phản ánh lãnh đạo trường Mầm non 19/5 có hành vi ăn chặn suất ăn của học sinh là không có cơ sở.

Cũng theo Sở GD&ĐT Gia Lai, trường Mầm non 19/5 không công khai kịp thời thực đơn bữa ăn trong tuần (từ ngày 10/11/2025 đến ngày 14/11/2025).

Từ các nội dung trên, sở kiến nghị UBND xã Bờ Ngoong tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với hiệu trưởng trường Mầm non 19/5 về các khuyết điểm trong công tác tổ chức bán trú; chỉ đạo hiệu trưởng trường Mầm non 19/5 tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong tập thể nhà trường về các khuyết điểm trong công tác tổ chức bán trú; chấm dứt việc để xảy ra khuyết điểm trong thời gian tiếp theo.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường Mầm non 19/5 có đơn gửi UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai phản ánh bữa ăn bán trú của học sinh có dấu hiệu bị "cắt xén", chưa tương xứng với mức tiền đóng góp. Như trưa 11/11/2025, nhiều người đại diện Hội phụ huynh học sinh bất ngờ đến kiểm tra bếp ăn của Trường Mầm non 19/5 vì cho rằng trọng lượng thực phẩm thực tế ít hơn nhà trường kê khai.