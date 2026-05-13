Giám thị lơi lỏng, thí sinh có nguy cơ bị xử lý hình sự

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Văn Thưởng cảnh báo giám thị lơi lỏng trách nhiệm có thể vô tình đẩy học sinh vào nguy cơ bị xử lý hình sự nếu các em chụp đề, phát tán đề thi ra ngoài.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Thông tin được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đưa ra tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại tỉnh Hà Tĩnh.

Một trong những nội dung được thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh là công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, nhất là phòng chống gian lận bằng công nghệ cao.

Theo ông Thưởng, tinh thần chỉ đạo năm nay là không để thí sinh sử dụng điện thoại, thiết bị công nghệ để vi phạm quy chế thi. Việc giám thị lơi lỏng trách nhiệm có thể vô tình đẩy học sinh vào nguy cơ bị xử lý hình sự nếu các em có hành vi chụp đề, phát tán đề thi ra ngoài.

Thực tế, các vụ vi phạm thời gian qua chủ yếu vẫn sử dụng điện thoại thông thường, cho thấy trách nhiệm giám sát của cán bộ coi thi cần được siết chặt hơn nữa.

Thứ trưởng yêu cầu quán triệt sâu sắc tinh thần “không chủ quan” ở tất cả khâu, đồng thời tăng cường trách nhiệm của cán bộ làm công tác thi và nâng cao ý thức chấp hành quy chế của học sinh.

Các lực lượng cần chủ động dự báo tình huống, chuẩn bị phương án xử lý, bảo đảm an ninh, an toàn từ đề thi, bài thi, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm đến giao thông và điện lực.

Bộ GD&ĐT cũng đang phối hợp với lực lượng công an nghiên cứu giải pháp rà quét thiết bị công nghệ đối với thí sinh trước khi vào phòng thi, nhằm hạn chế nguy cơ vi phạm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Từ thực tiễn công tác tổ chức thi, thứ trưởng nêu 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện:

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chủ động, từ sớm, từ xa, kỹ lưỡng; tăng cường kiểm tra và phối hợp liên ngành.

Thứ hai, phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ngành theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ trách nhiệm.

Thứ ba, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục tổ chức ôn tập hiệu quả, tập huấn kỹ quy trình cho cán bộ làm thi.

Thứ tư, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác truyền thông theo hướng phù hợp, hiệu quả, tạo tâm lý yên tâm cho phụ huynh và học sinh, đồng thời tăng cường tuyên truyền về hậu quả, chế tài đối với các hành vi vi phạm quy chế thi, nhất là hành vi sử dụng điện thoại, phát tán đề thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6, với hơn 1,22 triệu thí sinh tham dự, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Riêng Hà Tĩnh có 18.661 thí sinh đăng ký dự thi. Địa phương bố trí 35 điểm thi chính thức, 2 điểm thi dự phòng với tổng số 797 phòng thi và 70 phòng chờ. Dự kiến hơn 3.230 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu tổ chức kỳ thi.

Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Bộ GD&ĐT lưu ý năm nay, dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh cũng cần đạt từ 15 điểm thi tốt nghiệp trở lên theo tổ hợp 3 môn. Vì vậy, thí sinh cần bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường, thi thử để có thêm kinh nghiệm, từ đó đánh giá được điểm hạn chế để ôn tập kỹ hơn.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.