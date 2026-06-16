Kiểm soát tiến độ chấm thi tốt nghiệp THPT 2026 hàng ngày

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, các địa phương trên cả nước lập tức bắt tay vào công tác chấm thi. Năm nay, môn Ngữ văn có nhiều ý kiến nên việc chấm cũng thay đổi.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Duy Phạm / Tiền Phong.

Tại Hà Nội, Sở GD&ĐT đã điều động hơn 800 cán bộ, giáo viên các trường THPT tham gia chấm thi. Khu vực chấm thi được bố trí biệt lập, bảo đảm an ninh nghiêm ngặt dưới sự bảo vệ liên tục 24/24 giờ của lực lượng công an. Cán bộ chấm thi tuyệt đối không được mang các thiết bị thu phát thông tin, sao chép tài liệu vào khu vực làm việc.

Báo tiến độ chấm hàng ngày

Tại Sơn La, ban chấm thi đã tổ chức khai mạc với sự tham gia của 158 cán bộ, giáo viên. Năm nay, toàn tỉnh có gần 14.400 thí sinh đăng ký dự thi. Hội đồng sẽ thực hiện chấm 14.026 bài thi tự luận môn Ngữ văn và 41.590 bài thi trắc nghiệm từ ngày 14/6-28/6 dưới sự giám sát chặt chẽ của Bộ GD&ĐT cùng các lực lượng chức năng.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, TS Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết công tác chấm thi năm nay có nhiều thuận lợi hơn năm 2025 khi phần lớn dữ liệu được truyền qua hệ thống quản lý thi, giảm bớt thủ tục hành chính.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ hàng ngày để kiểm soát các vấn đề phát sinh, chấm kiểm tra lại ngay nếu cần thiết nhằm hướng tới mục tiêu chấm đúng điểm, công bằng trên quy mô toàn quốc.

Đáng chú ý, môn Ngữ văn năm nay nhận được sự quan tâm lớn của xã hội ở câu hỏi nghị luận xã hội về nhân vật Steve Jobs. GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Quản lý chất lượng, khẳng định một điểm mới của kỳ thi năm nay là lần đầu tiên áp dụng phương pháp chấm rubric đối với môn Ngữ văn (đây là phương pháp đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chí cụ thể, mô tả rõ các mức độ đạt được của từng yêu cầu trong bài làm thay vì chấm theo thang điểm như phương pháp truyền thống).

Việc đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chí cụ thể được kỳ vọng sẽ giúp giám khảo chấm thống nhất hơn, giảm yếu tố cảm tính. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết đề thi mở thì đáp án chấm sẽ mở, đồng thời tăng cường giám sát để hạn chế tình trạng "chấm chặt, chấm lỏng" giữa các hội đồng.

Môn Ngữ văn sẽ chấm ra sao?

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, quy trình chấm thi tự luận được thực hiện chặt chẽ. Mỗi bài thi Ngữ văn phải trải qua hai vòng chấm độc lập bởi hai giám khảo thuộc hai tổ chấm khác nhau. Trước khi chấm chính thức, các tổ phải chấm chung ít nhất 10 bài để thống nhất cách hiểu đáp án.

Ở vòng một, giám khảo chấm trên phiếu riêng, không ghi ký hiệu lên bài thi và có trách nhiệm phát hiện các dấu hiệu bất thường. Thí sinh có thể bị trừ 50% số điểm hoặc nhận điểm 0 nếu bài thi có dấu hiệu đánh dấu bài hoặc sao chép. Ở vòng hai, giám khảo chấm độc lập và ghi điểm trực tiếp lên bài thi.

Kết quả sau hai vòng chấm sẽ được đối chiếu để xử lý theo từng mức độ chênh lệch điểm số: Nếu lệch dưới 1 điểm, hai giám khảo thảo luận thống nhất. Nếu lệch từ 1-1,5 điểm, hai giám khảo thảo luận, nếu không đồng thuận thì trưởng môn hoặc tổ trưởng chấm thi sẽ quyết định điểm. Nếu chênh lệch trên 1,5 điểm, tổ trưởng sẽ tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp trên bài làm bằng màu mực khác. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng GD&ĐT có thể thành lập hội đồng chấm thẩm định. Như vậy, một bài thi Ngữ văn có thể được đánh giá từ 2-4 lần trước khi có điểm số chính thức cuối cùng.

Để bảo đảm tính công bằng và khách quan, công tác chấm thi được thực hiện với quy trình bảo mật nghiêm ngặt và kiểm tra dữ liệu chặt chẽ. Khu vực chấm thi luôn có lực lượng công an bảo vệ liên tục 24/24 giờ.

Các phòng chứa bài thi, phòng chấm thi và thiết bị lưu trữ đều được khóa, niêm phong cẩn thận. Hệ thống camera an ninh tại đây hoạt động liên tục và hoàn toàn không kết nối Internet để tránh rò rỉ dữ liệu, trong khi toàn bộ cán bộ làm nhiệm vụ cũng bị cấm sử dụng các thiết bị thu phát thông tin cá nhân.

Dù tiến độ chấm thi được thực hiện khẩn trương, ngành giáo dục vẫn đặt độ chính xác và an toàn lên hàng đầu. Sau khi chấm xong, các hội đồng thi địa phương không công bố kết quả ngay mà phải gửi toàn bộ điểm số về hệ thống quản lý tập trung của Bộ GD&ĐT.

Tại đây, bộ sẽ tiến hành rà soát, đối sánh để đảm bảo dữ liệu giữa địa phương và hệ thống trùng khớp hoàn toàn, không có sai sót kỹ thuật. Chỉ khi các bước kiểm tra an toàn này hoàn thành và được Bộ phê duyệt, kết quả thi mới chính thức được công bố công khai đến thí sinh và phụ huynh.