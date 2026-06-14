Lưu ý quan trọng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng như công bố điểm thi, phúc khảo, đăng ký nguyện vọng vào đại học...

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Sáng 12/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã chính thức khép lại với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước tham dự.

Đúng 8h ngày 1/7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi bằng cách đăng nhập vào phần mềm quản lý thi theo tài khoản đã được cấp hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT và của Bộ GD&ĐT.

Từ ngày 1-5/7, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Chậm nhất ngày 3/7, thí sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trước ngày 7/7, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi. Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo trước ngày 23/7.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Công thức tính điểm như sau:

Trong đó, điểm trung bình các năm học được tính theo công thức sau:

Điểm trung bình lớp 10, 11 và 12 là điểm trung bình cộng của tất cả môn học được đánh giá bằng điểm số.

Thí sinh được cộng điểm khuyến khích nếu đoạt giải cá nhân kỳ thi học sinh giỏi bộ môn văn hoá; đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lý, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT.

Với những thí sinh xét tuyển vào đại học, các em lưu ý những mốc thời gian sau đây:

Nội dung triển khai Thời gian hoàn thành Thí sinh tập đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng 17/6-21/6/2026 Thí sinh cung cấp các chứng chỉ như SAT, IELTS... 17h ngày 20/6/2026 Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 17h ngày 20/6/2026 Các trường hoàn thành và công bố kết quả xét tuyển thẳng 30/6/2026 Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026 Bộ công bố điểm sàn các ngành giáo viên, sức khỏe, pháp luật 8/7/2026 Các trường công bố điểm sàn, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương 17h ngày 10/7/2026 Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển Ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026 Bộ xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) Ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8/2026 Rà soát, công bố điểm trúng tuyển và thông báo thí sinh trúng tuyển Trước 17h ngày 13/8/2026 Xác nhận nhập học trực tuyến Trước 17h ngày 21/8/2026 Xét tuyển bổ sung Từ 22/8/2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong nhóm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).