74 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, 74 thí sinh bị đình chỉ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, trong đó, 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Ảnh minh họa: Tes

Chiều 12/6, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo thông tin từ ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi năm nay là 1.223.776 em, tăng 61.642 so với năm 2025.

Trong đó, số thí sinh dự thi là 1.213. 695 thí sinh, chiếm 99,18% tổng số thí sinh đăng ký. 74 thí sinh bị đình chỉ thi; trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Năm 2025 có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

"Các thí sinh vi phạm đã bị xử lý theo quy chế. Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức", ông Phong khẳng định.

Tổng số phòng thi năm nay là 54.409. Các Điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các đô thị lớn.

Về đề thi năm nay, ông Phong thông tin theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia và xã hội, đề thi các bài thi/môn thi bám sát chương trình GDPT 2018, theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố; có sự phân hoá phù hợp bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong nhóm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được công bố vào 8h sáng 1/7. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi bằng cách đăng nhập vào phần mềm quản lý thi theo tài khoản đã được cấp hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT và của Bộ GD&ĐT.

Theo quy chế tuyển sinh đại học 2026, dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh cũng phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp của ba môn theo tổ hợp từ 15 trở lên.