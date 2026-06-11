Mẹ rơm rớm nước mắt trước giờ con gái thi Văn tốt nghiệp THPT

Chưa đến 6h, điểm thi THPT Trưng Vương đã nhộn nhịp thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong tiết trời mát mẻ hiếm hoi của những ngày đầu hè, các em được chào đón trong vòng tay của nhóm sinh viên tình nguyện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Các sinh viên liên tục phát nước, hướng dẫn thí sinh và hô vang khẩu hiệu "Bình tĩnh, tự tin, chúc em làm bài tốt".

Không khí hồi hộp càng hiện rõ khi thời điểm vào phòng thi đến gần. Nhiều phụ huynh dành cho con những lời động viên ngắn gọn cùng cái ôm thật chặt trước khi con bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm học tập.

Tuệ Nghi, học sinh trường Năng khiếu Thể dục Thể thao, bồn chồn trước môn thi đầu tiên nhưng vẫn khá tự tin nhờ quá trình ôn tập kỹ lưỡng. Ngoài giờ học trên lớp, nữ sinh thường theo dõi các bài giảng Văn trên TikTok để hệ thống hóa kiến thức và rèn kỹ năng làm bài. Sáng ngày thi, Nghi thức dậy từ 4h55, vẫn tranh thủ nghe lại bài giảng trước khi đến điểm thi. Nữ sinh đặt mục tiêu đạt trên 8 điểm các môn để xét tuyển ngành Y học cổ truyền của trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Ở nhiều góc nhỏ trên sân trường, không ít học sinh vẫn tranh thủ xem lại kiến thức, thảo luận cùng bạn bè trước giờ thi. Trước giờ thi, Bảo An (giữa, ảnh đầu), học sinh trường THPT Lương Thế Vinh, cùng nhóm bạn tranh luận về những chủ đề có thể xuất hiện trong đề Ngữ văn, trong đó có đề tài "Lời nhắn gửi cho bản thân sau 3 năm nữa". Nữ sinh cho biết em dành nhiều thời gian cho Toán, Hóa học và Sinh học để xét tuyển ngành Hóa dược của trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) hoặc Sư phạm Toán của trường Đại học Sài Gòn. Trong kỳ thi thử gần nhất, An đạt trung bình khoảng 7 điểm mỗi môn và kỳ vọng nâng kết quả lên trên 8 điểm trong kỳ thi chính thức.

Khi thời điểm phát đề cận kề, không khí tại điểm thi THPT Trưng Vương trở nên căng thẳng và tập trung hơn. Trước cửa phòng thi, giám thị liên tục nhắc nhở thí sinh kiểm tra giấy tờ tùy thân, số báo danh và các vật dụng được phép mang vào phòng. Đặc biệt, cán bộ coi thi yêu cầu các em rà soát kỹ túi áo, túi quần để tránh mang theo điện thoại hoặc thiết bị điện tử không được phép.

"Các con kiểm tra kỹ túi áo, túi quần xem có để quên điện thoại hay thiết bị điện tử nào không. Cái này đặc biệt quan trọng nha các con", một giám thị nhắc nhở. Nhiều thí sinh theo phản xạ đưa tay kiểm tra lại túi quần lần cuối trước khi chính thức bước vào phòng thi môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trong khi đó, tại Hà Nội , đợt nắng nóng đã chấm dứt, giúp thí sinh bước vào kỳ thi trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi. Từ sáng sớm, trời mát mẻ, nhiệt độ khoảng 25-27 độ C, góp phần giảm bớt áp lực cho thí sinh và phụ huynh trong quá trình di chuyển cũng như tham gia kỳ thi.

Từ 5h45, nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi trường THCS và THPT Lương Thế Vinh. Khu vực trước cổng trường nhộn nhịp khi thí sinh và phụ huynh liên tục đổ về. Đội tình nguyện viên cũng có mặt từ sớm, phát đi những chai nước miễn phí và hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi.

Cách điểm thi hơn 20 km, tốp học sinh lớp 12 của trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị (xã Yên Thường) được nhà trường bố trí xe 45 chỗ đưa đón, cùng giáo viên đi theo hỗ trợ. Vừa xuống xe, các thầy cô đã nhanh chóng điểm danh, nhắc nhở học sinh kiểm tra giấy tờ, bút viết và những vật dụng cần thiết trước khi vào phòng thi.

Nhiều phụ huynh khác cũng tranh thủ dành cho con những lời động viên trước giờ G, nhắc các em giữ bình tĩnh, tự tin và làm bài hết khả năng. Những cái ôm, cái vỗ vai hay lời dặn dò ngắn gọn phần nào giúp thí sinh giảm bớt áp lực.

Ôm tạm biệt con gái trước cổng trường thi, chị Lan Anh (phường Từ Liêm, Hà Nội) xúc động, rơm rớm nước mắt. “Cha mẹ đã chứng kiến từng dấu mốc trong cuộc đời con. Đối với con và gia đình, kỳ thi này là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của con”, người mẹ chia sẻ. Dù đã trúng tuyển học bổng vào một số trường đại học trong nước và quốc tế, con gái chị Lan Anh vẫn bước vào kỳ thi với tâm thế quyết tâm đạt điểm tốt.

Bên trong điểm thi, nhiều sĩ tử có tâm trạng khá thoải mái trong buổi đầu. Các em đứng thành từng nhóm nhỏ trò chuyện, chia sẻ dự đoán về đề thi.

Bảo Anh (học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm thế đầy tự tin . Là học sinh chuyên Ngữ văn, Bảo Anh không quá lo lắng cho môn thi đầu tiên. Em không học tủ mà tập trung vào việc rèn luyện tư duy, triển khai ý tưởng, xây dựng hệ thống luận điểm để linh hoạt xử lý mọi loại ngữ liệu. "Em đặt mục tiêu chinh phục điểm 9, viết được từ 8 mặt giấy trở lên", nữ sinh chia sẻ.

Đúng 7h35, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn thi Ngữ văn. Thời gian làm bài là 120 phút, hình thức làm bài là tự luận gồm hai phần Đọc hiểu và Viết. Chiều nay, 14h30, các em sẽ làm bài thi môn Toán trong thời gian 90 phút, hình thức thi trắc nghiệm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/6. Trong đó, sáng 11/6, thí sinh thi Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Chiều cùng ngày, sĩ tử dự thi môn Toán. Sáng 12/6 là thời gian cho các môn tự chọn, chiều là Ngoại ngữ.

Thí sinh lưu ý không được đến muộn quá 15 phút từ khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài. Các em không được đưa các vật dụng bị cấm vào phòng thi và tuyệt đối không gửi đề thi ra ngoài trong thời gian làm bài.

Điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7. Từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo có thể nộp đơn.