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Giáo dục

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tin học tốt nghiệp THPT

  • Thứ sáu, 12/6/2026 10:35 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Tin học là một trong các môn thi tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Thí sinh hoàn thành môn này vào sáng 12/6.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Đề thi như sau:

(Phần viết trên đề là bài làm của thí sinh, không phải gợi ý đáp án)

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Tri Thức - Znews giới thiệu gợi ý đáp án môn Tin học do giáo viên tại Tuyensinh247 thực hiện:

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