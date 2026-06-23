Kiểm định lại toàn bộ chung cư 36 tầng nứt gãy nhiều vị trí ở TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu tổ chức kiểm định lại toàn bộ công trình chung cư 36 tầng đã xuất hiện nhiều vết nứt gãy trong thời gian vừa qua.

Ngày 23/6, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp cùng các bên liên quan tiến hành giải quyết, khắc phục sự cố chung cư PVC-IC Diamond (còn gọi là chung cư Lapen Center) ở địa chỉ 33A đường 30 tháng 4 (phường Tam Thắng) bị nứt, gãy ở nhiều vị trí, căn hộ.

Nứt gãy ở nhiều tầng

Lãnh đạo phường Tam Thắng khảo sát thực tế vị trí nứt gãy tại chung cư Lapen Center.

Hiện UBND phường Tam Thắng đã yêu cầu Ban quản trị chung cư tiến hành căng dây, biển báo, cử người túc trực, không để người dân di chuyển vào khu vực mất an toàn. Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư đề xuất phương án gia cố, sửa chữa các phần hư hỏng.

Trước đó, Báo Tiền phong đã phản ánh chung cư Lapen Center tiếp tục xuất hiện vết nứt gãy mới ở tầng 16 (tại căn hộ 16.17) theo chiều dọc của tường bao, tiềm ẩn nguy cơ tường bị bung rớt ra ngoài. Đồng thời, công trình cũng xuất hiện một số vết nứt mới bên trong các căn hộ của chung cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của hàng trăm hộ dân đang cư trú trong tòa nhà.

Chung cư Lapen Center.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đơn vị đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế công trình. Cùng với báo cáo của chính quyền địa phương, qua đó, Sở Xây dựng ghi nhận ngoài các vết nứt xảy ra vào năm 2025, chung cư tiếp tục xuất hiện các vết nứt mới ở các tầng 6, 7, 8, 10 và một số căn hộ ở tầng 16. Trong đó, vết nứt tại căn hộ 16.17 khá nghiêm trọng, làm bong tróc vữa trát bên trong. Phía bên ngoài có vết nứt tường kéo dài từ đà xuống sàn, lộ ra lớp gạch xây...

Kiểm định lại toàn bộ tòa nhà

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khi các vết nứt gãy tại chung cư Lapen Center xuất hiện vào năm 2025, các bên liên quan đã tiến hành thuê đơn vị chuyên môn thực hiện kiểm định đối với tòa nhà. Tuy nhiên, dù kết quả kiểm định ghi nhận kết cấu công trình vẫn đảm bảo khả năng chịu lực nhưng thời gian sau đó vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt mới ở tầng 16 và các tầng khác.

Vết bung nứt tường bao xảy ra vào tháng 7/2025 đến nay vẫn chưa được xử lý xong.

Do đó, để đảm bảo an toàn của công trình và cư dân đang sinh sống, Sở Xây dựng TP.HCM đã đề nghị chủ đầu tư và Ban quản trị chung cư phối hợp tổ chức kiểm định toàn bộ công trình và đề xuất phương án xử lý triệt để các hư hỏng (cả cũ và mới phát sinh). Trong thời gian chưa hoàn thành việc kiểm định, sửa chữa, chủ đầu tư được thuê đơn vị có năng lực, thường xuyên kiểm tra, quan trắc lún, nghiêng để kịp thời phát hiện dấu hiệu nguy hiểm và có biện pháp ứng phó.

Tiếp tục xuất hiện các vết nứt gãy mới.

Sau khi hoàn thành việc kiểm định, các bên liên quan phải lập lại thiết kế, phương án kỹ thuật khắc phục hư hỏng chung cư Lapen Center (các hư hỏng có từ trước và mới phát sinh) nhằm xử lý triệt để.

Đại diện Ban quản trị chung cư cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng chủ đầu tư triển khai thực hiện các chỉ đạo của Sở Xây dựng TP.HCM nhằm nhanh chóng khắc phục các sự cố tại tòa nhà trong thời gian sớm nhất.