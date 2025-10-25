Kịch bản thảm họa cho đội rớt hạng Premier League

Đội bóng chịu cảnh rớt hạng Premier League luôn đối mặt với cú sốc tài chính nặng nề.

West Ham đối diện nguy cơ rớt hạng. Ảnh: Reuters.

Chuyên gia tài chính bóng đá Anh, Kieran Maguire, lấy ví dụ về trường hợp của West Ham. Đội bóng thành London đang xếp tận thứ 19 trên bảng xếp hạng và có nguy cơ rớt hạng vào cuối mùa nếu không sớm cải thiện phong độ.

Maguire phân tích rằng doanh thu truyền hình - vốn giúp West Ham thu về khoảng 270 triệu bảng trong năm 2024 - sẽ giảm mạnh nếu họ rớt hạng. Ông cho biết: “CLB kiếm về khoảng 270 triệu bảng trong năm 2024, hơn một nửa đến từ tiền bản quyền truyền hình. Nếu xuống hạng, khoản này sẽ giảm tới 120 triệu bảng".

Không chỉ thu nhập từ truyền hình bị ảnh hưởng, West Ham còn đứng trước nguy cơ lớn khi lượng khán giả đến sân sụt giảm, doanh thu thương mại tụt dốc và giá trị thương hiệu bị đặt dấu hỏi. Từ đó, Maguire cảnh báo việc "bán được 60.000 vé mỗi tuần sẽ không còn dễ dàng".

Phong độ yếu kém thời gian qua khiến West Ham đứng trước nguy cơ tiềm ẩn. Truyền thông Anh nhận định đội bóng London “không còn là chính mình”, bởi tập thể này thi đấu rệu rã và thiếu sức sống từ đầu mùa. Thầy trò HLV Nuno Santo hiện mới chỉ giành được 4 điểm sau 8 vòng đấu tại Premier League.

West Ham cũng như nhiều đội bóng khác ở Premier League sẽ phải đối mặt với kịch bản thảm họa nếu rớt hạng vào cuối mùa. Họ không chỉ đánh mất vị thế mà còn phải gánh chịu tổn thất tài chính khổng lồ khi rời khỏi sân chơi khắc nghiệt nhất của bóng đá thế giới.

