Kịch bản Liverpool sa thải Slot

Huấn luyện viên Arne Slot của Liverpool trở thành tâm điểm của sự chỉ trích sau chuỗi trận bê bết thời gian qua.

HLV Slot gặp khủng hoảng.

Ở vòng 9 Premier League 2025/26, Liverpool nhận thất bại cay đắng 2-3 trước Brentford trên sân khách. Trận thua này không chỉ khiến họ tụt sâu trên bảng xếp hạng mà còn kéo theo hàng loạt kỷ lục đáng xấu hổ trong lịch sử CLB. Theo Independent, nếu đội bóng vùng Merseyside không sớm chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại, khả năng HLV Slot bị sa thải là rất cao.

Hiện tại, Liverpool chỉ xếp thứ 7 với 15 điểm sau 9 vòng, hơn nhóm bám đuổi như Chelsea, Crystal Palace hay Aston Villa vỏn vẹn 1-2 điểm. Trong bối cảnh Premier League ngày càng khốc liệt, “The Kop” có thể rơi khỏi top 10 chỉ sau 1 hoặc 2 trận thua nữa - điều hoàn toàn có thể xảy ra khi lịch thi đấu sắp tới là “ác mộng”: Palace (League Cup), Aston Villa, Man City, Forest và đặc biệt là Real Madrid ở đấu trường châu Âu trong tháng 11.

Nguồn tin nội bộ tiết lộ, ban lãnh đạo Liverpool bắt đầu mất kiên nhẫn với Slot. Nếu kết quả không cải thiện, họ sẵn sàng cân nhắc mời Jurgen Klopp trở lại Anfield - một kịch bản từng bị xem là không tưởng cách đây vài tháng.

Thực tế, chuỗi kết quả vừa qua là điều chưa từng có trong lịch sử đội bóng. Liverpool trở thành CLB đầu tiên tại hạng đấu cao nhất nước Anh (kể cả thời kỳ tiền Premier League) thắng cả 5 trận mở màn rồi thua liền 4 trận kế tiếp. Họ cũng là nhà vô địch Premier League đầu tiên thua 4 vòng liên tiếp, và mới chỉ lần thứ hai trong lịch sử CLB trải qua chuỗi thất bại tồi tệ đến vậy.

Cơn khủng hoảng phong độ này khiến phòng thay đồ Anfield như đang bị phủ bóng mây đen. Các trụ cột tỏ ra mất tự tin, lối chơi pressing đặc trưng của Slot trở nên rời rạc, còn hàng thủ liên tục mắc sai lầm ngớ ngẩn. Những chiến thắng dễ dàng hồi đầu mùa giờ chỉ còn là ký ức xa xôi.

Từ niềm tin vào một chu kỳ thành công mới sau thời Klopp, Liverpool giờ phải đối mặt với nỗi sợ cũ: một mùa giải sụp đổ ngay sau khi đăng quang. Với lịch thi đấu khốc liệt và áp lực nặng nề từ người hâm mộ, Arne Slot đang bước vào giai đoạn quyết định - nơi một chiến thắng có thể cứu vãn mùa giải, nhưng chỉ thêm một thất bại nữa có thể đặt dấu chấm hết cho triều đại ngắn ngủi của ông tại Anfield.