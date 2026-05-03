Kịch bản đưa Barca vô địch vào ngày mai

Kết quả trận Espanyol - Real Madrid có thể định đoạt sớm cuộc đua vô địch La Liga khi Barcelona đang ở rất gần ngai vàng.

Barcelona đang ở rất gần chức vô địch La Liga 2025/26.

La Liga bước vào 5 vòng cuối với cục diện gần như an bài ở nhóm đầu. Barcelona tiến sát chức vô địch, trong khi Villarreal nắm lợi thế lớn cho vị trí thứ ba.

Hai đội bóng thủ đô là Real Madrid và Atletico Madrid lần lượt được dự đoán cán đích ở vị trí thứ hai và thứ tư. Tuy nhiên, phía sau là cuộc chiến khốc liệt cho suất dự cúp châu Âu và trụ hạng.

Hàng loạt đội bóng như Oviedo, Levante, Sevilla, Girona, Alaves, Mallorca, Elche, Espanyol, Valencia và Rayo Vallecano vẫn phải căng mình trong cuộc đua sinh tồn. Khoảng cách điểm số không lớn khiến mọi sai lầm đều phải trả giá đắt.

Tâm điểm vòng đấu tới dồn về trận Espanyol tiếp đón Real Madrid vào rạng sáng 4/5. Đội chủ nhà hiện đứng thứ 12, nhưng chỉ hơn nhóm xuống hạng 5 điểm.

Khi mùa giải còn 5 vòng, vị trí này chưa đủ an toàn. Espanyol buộc phải giành điểm để tránh bị kéo trở lại vòng xoáy nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid đang bị Barcelona bỏ xa 14 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Nếu không thắng Espanyol, đội bóng Hoàng gia sẽ chính thức khép lại hy vọng đua vô địch.

Một trận hòa chỉ giúp họ rút ngắn khoảng cách xuống 13 điểm, trong khi mùa giải còn 4 vòng. Kịch bản này đồng nghĩa Barcelona có thể đăng quang sớm mà không cần quan tâm đến kết quả các trận còn lại.

Áp lực vì thế dồn lên cả hai phía. Espanyol chiến đấu để tránh viễn cảnh trụ hạng, còn Real Madrid phải giữ lại chút hy vọng cuối cùng. Chỉ cần một cú sảy chân, mọi toan tính của thầy trò HLV Alvaro Arbeloa sẽ sụp đổ và tự tay họ sẽ dâng chức vô địch cho Barca sớm 4 vòng đấu.

Nghịch lý của La Liga Dù bị đánh giá thiếu cạnh tranh và kém hấp dẫn về mặt giải trí, La Liga vẫn duy trì vị thế đáng nể tại đấu trường châu Âu nhờ chiều sâu chiến thuật và bản lĩnh của các đại diện hàng đầu.